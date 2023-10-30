В кабмине поддержали законопроект о штрафах за спам-звонки и рекламу микрозаймов

Законопроект был внесен Брянской областной думой — сейчас он рассматривается повторно, так как первая версия была возвращена на доработку. Его инициаторы предлагают внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП): дополнить статью 14.3 положением, вводящим ответственность за нарушение законодательства о рекламе, распространяемой по сетям электросвязи. Штраф за это может составить от 10 тыс. рублей (для граждан) до 1 млн рублей (для организаций).
Как отмечается в пояснительной записке, «практика спам-звонков широко распространена как среди компаний, индивидуальных предпринимателей, так и среди кредитных и микрофинансовых организаций, главной целью которых является незаконное обогащение при условии получения гражданином информации не в полном объеме, а частично». Но пока нет отдельной ответственности за нарушение требований к рекламе, распространяемой таким образом.
Кроме того, часть 6 этой статьи КоАП предлагается изложить в новой редакции, ужесточив ответственность за ненадлежащую рекламу услуг, связанных с предоставлением, пользованием и погашением кредитов. Речь идет о случаях, когда размещается неполная информация об условиях займа (а неуказанные параметры могут влиять на итоговую стоимость кредита).
Максимальный размер штрафов за это могут увеличить с нынешних 800 тыс. рублей до 1,6 млн рублей — такая сумма установлена для юрлиц. При этом теперь прописана ответственность не только кредитных организаций в целом, но и конкретно микрофинансовых.
Как указали в правительстве, некоторые положения нуждаются в доработке, потому что не учитывают вступающие в силу или уже действующие редакции законов. Кроме того, авторы документа не обосновали, насколько целесообразно кратное увеличение наказания и введение нового субъекта административной ответственности за рекламу микрозаймов. Эти замечания могут быть доработаны ко второму чтению законопроекта в Госдуме.