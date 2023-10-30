Стоимость фрахта нефтетанкеров резко выросла из-за войны в Израиле

Аналитики связали резкий прирост стоимости бронирования судов с их нехваткой и усилением рисков при доставке сырья на большие расстояния из-за продолжающейся войны между Израилем и ХАМАС на Ближнем Востоке. В результате вышеуказанных факторов цены на фрахт нефтетанкеров средних размеров, следующих по маршруту из Северного моря в континентальную Европу, достигла отметки в 101 тысячу долларов. Это — максимум с декабря 2022 года и более чем вдвое выше среднегодового значения.

В свою очередь, на глобальном уровне владельцы судов класса Suezmax, которые способны перевозить на борту миллион баррелей сырой нефти, в настоящее время зарабатывают в среднем более 60 тысяч долларов в день за фрахт, что является самым высоким показателем с апреля. Росту стоимости бронирования нефтетанкеров способствовало и увеличение объемов грузопотоков в Европе, Северной Америке и Западной Африке, заключили эксперты.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщало о резком увеличении стоимости фрахта танкеров для поставок российской нефти в Индию из портов Балтийского моря. За неделю показатель вырос в среднем в полтора раза. Аналитики связали подобную динамику с ограничением количества доступных на рынке судов. В итоге к середине октября стоимость фрахта поднялась до уровня в 7,5 миллиона долларов, хотя до ввода международных санкций и потолка цен на нефть находилась в районе 4,5−4,8 миллиона.