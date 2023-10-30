Правительство упростило открытие банковских счетов для граждан и юрлиц 25 стран

В перечень вошли Белоруссия, Казахстан, Бразилия, Индия, Китай, Саудовская Аравия, Турция и ряд других дружественных стран.
Мишустин добавил, что такое решение призвано улучшить взаимодействие между деловыми сообществами государств-партнеров. Также это сделает более удобными поездки в Россию для туристов и предпринимателей, отметил премьер.
Ранее «Ведомости» писали об утверждении кабмином списка стран, банки которых могут проводить идентификацию своих граждан и компаний для осуществления финансовых операций в России и открытия счетов в российских банках.
Помимо озвученных Мишустиным стран, в список вошли Азербайджан, Алжир, Армения, Бахрейн, Египет, Индонезия, Катар, Киргизия, Кувейт, Малайзия, Монголия, ОАЭ, Оман, Пакистан, Таджикистан, Таиланд, Туркменистан и Узбекистан.
В июле 2023 г. были приняты поправки, согласно которым российские банки могут делегировать на договорной основе иностранной финансовой организации проведение идентификации клиента — иностранного гражданина или компании. После прохождения этой процедуры турист сможет удаленно открыть счет в российском банке, а уже в России получить карту. Законом также определен усиленный контроль при превышении лимита платежей для иностранных клиентов: для физлиц — от 50 000 ₽, юрлиц — от 500 000 ₽