Правительство упростило открытие банковских счетов для граждан и юрлиц 25 стран

В перечень вошли Белоруссия, Казахстан, Бразилия, Индия, Китай, Саудовская Аравия, Турция и ряд других дружественных стран.

Для этого иностранным гражданам нужно будет представить пакет необходимых документов в кредитную организацию, которая находится в их стране, еще до въезда в Россию. По прибытии они уже смогут осуществлять платежи в наших банках. Михаил Мишустин премьер-министр РФ

Мишустин добавил, что такое решение призвано улучшить взаимодействие между деловыми сообществами государств-партнеров. Также это сделает более удобными поездки в Россию для туристов и предпринимателей, отметил премьер.

<div class="mediaPollEmbed" data-id="355be321-9132-5130-ab60-a7bf0a096c83" data-prerendered><noscript><section><h2>Главные события прошедшей недели (23-29 октября 2023 г.)</h2><p>1 вопрос</p><form method="POST" action="https://media-poll.mail.ru/api/355be321-9132-5130-ab60-a7bf0a096c83"><fieldset><legend>Выберите главное, по вашему мнению, событие прошедшей недели (можно указать несколько вариантов) </legend><label><input type="checkbox" name="7221" value="26761"/>Арабо-израильский конфликт</label><br/><label><input type="checkbox" name="7221" value="26762"/>Повышение ключевой ставки до 15%</label><br/><label><input type="checkbox" name="7221" value="26763"/>Победа Team Spirit на The International 2023 по Dota 2</label><br/><label><input type="checkbox" name="7221" value="26764"/>Прекращение взимания платы сотовыми операторами за раздачу интернета</label><br/><label><input type="checkbox" name="7221" value="26765"/>Отставка главы Минобороны Китая</label><br/><label><input type="checkbox" name="7221" value="26766"/>Визит делегации ХАМАС в Москву</label><br/><label><input type="checkbox" name="7221" value="26767"/>Выбор нового спикера в палате представителей конгресса США</label><br/><label><input type="checkbox" name="7221" value="26768"/>Тренировка стратегических сил ядерного сдерживания</label><br/><label><input type="checkbox" name="7221" value="26769"/>Смерть актера Мэттью Перри</label><br/><label><input type="checkbox" name="7221" value="26770"/>Беспорядки в аэропорту Махачкалы</label><br/><label><input type="checkbox" name="7221" value="26771"/>Что-то другое </label><br/></fieldset><button type="submit">Завершить опрос</button></form></section></noscript></div><script type="text/javascript">(function(){window.mediaPoll=window.mediaPoll||{};function renderEmbeds(){var embeds=document.querySelectorAll('.mediaPollEmbed');if(!embeds.length){return;}for(var i=0;i<embeds.length;i++){var embed=embeds[i];var uuid=embed.dataset.id;window.mediaPoll.render(uuid,embed);}}function loadEmbed(){var head=document.getElementsByTagName('head')[0];var script=document.createElement('script');script.type='text/javascript';script.defer=!0;script.async=!0;script.src='https://media-poll.mail.ru/-/9162019933653230/embed/main.js';script.onload=renderEmbeds;if(!window.mediaPoll.appended){head.appendChild(script);window.mediaPoll.appended=!0;}}if(window.mediaPoll.appended){renderEmbeds();}else{if(window.opera=='[object Opera]'&&!document.addEventListener){window.attachEvent('onload',loadEmbed);}else{document.addEventListener('DOMContentLoaded',loadEmbed,!1);}if(document.readyState !== 'loading'){loadEmbed();}}})();</script> Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее «Ведомости» писали об утверждении кабмином списка стран, банки которых могут проводить идентификацию своих граждан и компаний для осуществления финансовых операций в России и открытия счетов в российских банках.

Помимо озвученных Мишустиным стран, в список вошли Азербайджан, Алжир, Армения, Бахрейн, Египет, Индонезия, Катар, Киргизия, Кувейт, Малайзия, Монголия, ОАЭ, Оман, Пакистан, Таджикистан, Таиланд, Туркменистан и Узбекистан.

В июле 2023 г. были приняты поправки, согласно которым российские банки могут делегировать на договорной основе иностранной финансовой организации проведение идентификации клиента — иностранного гражданина или компании. После прохождения этой процедуры турист сможет удаленно открыть счет в российском банке, а уже в России получить карту. Законом также определен усиленный контроль при превышении лимита платежей для иностранных клиентов: для физлиц — от 50 000 ₽, юрлиц — от 500 000 ₽