12:36 (мск), источник: Ведомости

Правительство упростило открытие банковских счетов для граждан и юрлиц 25 стран

Правительство России утвердило список из 25 стран, граждане и юрлица которых смогут открывать счета или вклады в российских банках в упрощенном порядке. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

В перечень вошли Белоруссия, Казахстан, Бразилия, Индия, Китай, Саудовская Аравия, Турция и ряд других дружественных стран.

Для этого иностранным гражданам нужно будет представить пакет необходимых документов в кредитную организацию, которая находится в их стране, еще до въезда в Россию. По прибытии они уже смогут осуществлять платежи в наших банках.

Михаил Мишустин
премьер-министр РФ

Мишустин добавил, что такое решение призвано улучшить взаимодействие между деловыми сообществами государств-партнеров. Также это сделает более удобными поездки в Россию для туристов и предпринимателей, отметил премьер.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее «Ведомости» писали об утверждении кабмином списка стран, банки которых могут проводить идентификацию своих граждан и компаний для осуществления финансовых операций в России и открытия счетов в российских банках.

Помимо озвученных Мишустиным стран, в список вошли Азербайджан, Алжир, Армения, Бахрейн, Египет, Индонезия, Катар, Киргизия, Кувейт, Малайзия, Монголия, ОАЭ, Оман, Пакистан, Таджикистан, Таиланд, Туркменистан и Узбекистан.

В июле 2023 г. были приняты поправки, согласно которым российские банки могут делегировать на договорной основе иностранной финансовой организации проведение идентификации клиента — иностранного гражданина или компании. После прохождения этой процедуры турист сможет удаленно открыть счет в российском банке, а уже в России получить карту. Законом также определен усиленный контроль при превышении лимита платежей для иностранных клиентов: для физлиц — от 50 000 ₽, юрлиц — от 500 000 ₽

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Президент Турции все громче критикует Израиль
Регионам могут передать полномочия по работе с неопасными строительными отходами
Главные финансовые новости дня
Финансовая аналитика
Как начать инвестировать?
Энциклопедия финансов
Курсы валют, нефть, акции
Новости экономики
Mail.RuО компанииРеклама
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь