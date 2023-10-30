Новые IPO составят конкуренцию «мусорным» бондам

На рынке IPO сейчас наблюдается практически «вертикальный взлет» с точки зрения спроса физических лиц, отмечает Автухов. В ближайшие месяцы рынок первичных размещений будет тестировать, сколько денег «физики» готовы потратить на фондовом рынке, избирательно они будут это делать или готовы масштабно вкладываться во все новые размещения, постоянной будет эта «подпитка» рынка или нет, перечисляет Автухов.

Также будет тест того, придут ли на рынок акций и облигаций те деньги, которые не были потрачены на IPO из-за того, что спрос превысил предложение, отмечает зампредправления Совкомбанка. Автухов видит предпосылки, чтобы этот поток стал постоянным: ограничения на инвестиции за рубежом и движение капитала, инфраструктурные риски будут «запирать» спрос на финансовые инструменты внутри России. Этот спрос будет искать повышенную доходность, и в этом смысле рынок IPO составит конкуренцию ВДО, полагает Автухов. Но сегмент высокодоходных облигаций пока такой небольшой, что даже уход с него всех розничных инвесторов, которые формируют основной спрос на такие бумаги, не окажет серьезного влияния на российский долговой рынок, отмечает банкир.

Новые IPO обращены к тем же покупателям, которые интересуются ВДО, — и в основном это физлица, соглашается директор департамента долгового рынка Мосбиржи Глеб Шевеленков.

Но это не означает, что если разместится больше акционерного капитала, то не хватит денег на долговой, потому что объемы дебютов на рынке акций не соизмеримы с емкостью даже сегмента ВДО, сказал Шевеленков «Ведомостям». «Денег больше, чем предложения, по линии IPO и ВДО вместе взятых», — подытожил он.

На несопоставимость объемов рынка ВДО и новых IPO указал и глава корпоративно-инвестиционного бизнеса инвестбанка «Синара» Алексей Куприянов. К тому же в первичных размещениях участвуют «физики» с опытом, которые уже спекулируют акциями и даже устраивают «огромные пампы» в третьем эшелоне, отметил топ-менеджер.

В середине октября IT-группа «Астра» в рамках IPO разместила на Мосбирже свои бумаги по верхней границе диапазона — 333 ₽ за бумагу. Акционеры продали 10,5 млн бумаг (5% от находящихся в обращении) за 3,5 млрд руб. Совокупный спрос от инвесторов превысил предложение более чем в 20 раз, составив более 70 млрд руб. Большую часть спроса на бумаги «Астры» обеспечили именно физлица — около 50 млрд, что очень существенно, отмечает Автухов.

Помимо «Астры» в этом году на биржу вышел центр генетики и репродуктивной медицины Genetico, при превышении спроса в 2,5 раза компания собрала 178,8 млн руб. Прямой листинг акций в 2023 г. осуществила «Смарттехгрупп» (СТГ), материнская компания финтех-сервиса в микрофинансовом сегменте CarMoney. В первый день торгов спрос на предложенный акционерами СТГ объем акций на 600 млн руб. в несколько раз превысил ожидаемые значения и был реализован за считанные минуты, говорил представитель группы. В прошлом году в России состоялось лишь одно IPO: акции на Мосбирже разместил сервис аренды самокатов Whoosh и привлек 2,1 млрд руб. при плане до 5 млрд руб.