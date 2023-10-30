Налоговики хотят контролировать больше сделок для борьбы с выводом прибыли из России

Налоговики расширят контроль

Минфин и Федеральная налоговая служба (ФНС) планируют расширить круг компаний, за которыми будут следить в рамках борьбы с внутригрупповыми сделками, совершаемыми с целью ухода от налогов, рассказали Forbes два источника, знакомые с процессом подготовки соответствующего законопроекта. В частности, изменятся критерии признания иностранных компаний взаимозависимыми с российскими. Сейчас компании признаются взаимозависимыми при доле участия в капитале от 25%. Законопроект снизит барьер до 10%. Например, если российская компания владеет 15% в капитале компании в Китае, то компании будут признаваться взаимозависимыми.

Компании могут уходить от налогов, используя так называемое трансфертное ценообразование (ТЦО), то есть цены в сделках внутри одного холдинга. Чтобы они не уклонялись от налогов, манипулируя ценами, ФНС проверяет сделки с годовым доходом от 1 млрд рублей между взаимозависимыми контрагентами. С 2012 года компании должны уведомлять ФНС о таких сделках и готовить документацию в подтверждение рыночности цен. После проверки ФНС вправе доначислить налоги исходя из цены, которую сочтет рыночной.

Законопроект также предлагает отменить контроль цен в сделках с иностранными банками и экспортно-кредитными агентствами при выполнении определенных условий. В частности, необходимо подтвердить отсутствие взаимозависимости российской организации-должника и иностранной организации-кредитора.

Зачастую такие агентства и банки представляют собой известные финансовые институты в «недружественных» государствах, пояснил Forbes партнер департамента налогов и права компании ДРТ Дмитрий Кулаков. Мера позволит российскому бизнесу продолжить пользоваться кредитами из «недружественных» стран, которые Россия внесла в черный список офшоров и с которыми заморозила налоговые соглашения, и не готовить по таким сделкам ТЦО-документацию. Это снизит административную нагрузку и повысит надежность планирования налоговых обязательств. Иначе по таким сделкам, например по кредитам от зарубежных банков, пришлось бы проводить анализ по ТЦО, подавать уведомление о контролируемых сделках и быть готовым к проверке цен, объясняет руководитель группы по оказанию услуг в области трансфертного ценообразования Kept Наталья Вальковская.

Для определения ориентира рыночных цен для корректировки налоговых обязательств можно будет использовать не только собственные сделки с независимыми лицами, но и сделки своих контрагентов по контролируемым сделкам с независимыми лицами. При этом в качестве интервала рыночных цен предлагается применять не максимальные и минимальные цены сделок на бирже или по данным ценовых агентств (например, КОРТЕС, СBonds и др.), а медианное значение. В результате доначисления налогов в случае проверки будут выше.

У бизнеса появится возможность предварительно обсудить с ФНС, видит ли налоговая риски в сделках. При наличии рисков компания вправе заключить с ФНС соглашение о ценообразовании. Законопроект предлагает увеличить срок заключения таких соглашений с трех до пяти лет и разрешить покрывать соглашением прошлые, а не только будущие сделки. Условно, если заключить соглашение с ФНС в 2025 году, оно может покрыть период с 2023 по 2027 год. Пошлина при этом снизится вдвое — с 2 млн до 1 млн рублей.

О том, что Минфин и ФНС обсуждают с бизнесом радикальные поправки в законодательство о контроле за ТЦО, сообщали «Ведомости». В частности, планируется увеличить срок давности по проверкам до пяти лет. Сейчас он составляет два года с момента подачи уведомления. Штрафы в 40% предлагается начислять от суммы корректировки налогооблагаемой базы, а не от недоимки, как сейчас. В результате санкции вырастут в пять раз, отмечали эксперты «Технологий доверия». Кроме того, занижение цены будет признаваться скрытыми дивидендами и облагаться 15%-ным налогом (что соответствует международной практике). Законопроект предъявляет повышенные требования к отчетности и обяжет бизнес раскрывать цены и условия реализации товаров из перечня Минпромторга (в нем наиболее существенные экспортные товары: нефть и нефтепродукты, металлы, минеральные удобрения и и т. д. ) по цепочке поставок и показатели рентабельности зарубежных контрагентов. Штрафы за неподачу отчетности вырастут в разы. Например, за неподачу уведомления о сделке — с 5000 до 1 млн рублей.

Законопроект будет опубликован в ближайшее время, и не исключены изменения предлагаемых поправок, отмечают источники Forbes. Forbes направил запросы в Минфин и ФНС.

Эффект для бюджета

«Конечно же, законопроект преследует и фискальную цель — повысить собираемость налогов и предотвратить вывод налоговой базы из страны», — прокомментировал Forbes директор Б1 Группы по оказанию услуг ТЦО институтам финансового сектора и по финансовым сделкам Юрий Михайлов. Задача законопроекта — бороться с перетоком налоговой базы из России, особенно в условиях усложнившегося, а часто и прекратившегося обмена информацией между ФНС и западными налоговыми органами, подчеркивает Дмитрий Кулаков.

Изменения приведут регулирование ТЦО в России в соответствие с международной практикой и рекомендациями ОЭСР. «Действующее российское законодательство о ТЦО, которое было принято в 2012 году, еще довольно мягкое по сравнению с другими странами, — подчеркивает Михайлов. — В большинстве стран мира средняя глубина проверок ТЦО — пять с половиной лет, а в некоторых странах практически бессрочная». Так, Налоговая служба США (IRS) по результатам последней проверки за 2004−2013 годы намерена доначислить Microsoft $28,9 млрд плюс пени и проценты.

«В 2012 году, когда изменились и появились новые правила регулирования трансфертных цен, тоже было много критики и комментариев со стороны бизнеса и экспертного сообщества, включая опасения, что уйдут иностранные инвесторы, — отмечает Михайлов. — Но компании успешно адаптировались, выстроили внутренние процессы ТЦО и продемонстрировали высокий уровень риск-менеджмента и комплаенса, которые по степени методологической проработки и детализации даже выше, чем в некоторых иностранных государствах».

Отчитаться за иностранцев

Раньше ФНС узнавала информацию о том, по каким ценам иностранные трейдеры продали российские товары конечным потребителям, у коллег за рубежом. Но теперь некоторые западные страны игнорируют запросы из России. Поэтому законопроект перекладывает на российский бизнес сбор информации о деятельности иностранных контрагентов и обязывает предоставлять ее ФНС.

«Налоговые органы исторически желают знать, по каким ценам экспортеры поставляют товары за рубеж и сколько составляет маржа иностранных трейдеров», — отмечает Михайлов. Поэтому проще получить данные о зарубежной взаимозависимой компании у российской организации, чем запрашивать у иностранцев и затягивать процесс, подчеркивает эксперт.