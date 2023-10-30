Мосбиржа раскрыла бухгалтерскую отчетность с января по сентябрь

В документе указано, что торговые и инвестиционные доходы Мосбиржи за девять месяцев достигли 23,7 млрд руб. — в 432 раза больше год к году. Совокупный доход торговой площадки с января по сентябрь составил 26,4 млрд руб. По сравнению с тем же периодом прошлого года, показатель вырос в 156 раз.

Акции Мосбиржи к 12:13 мск торговались по 192,67 рубля. Стоимость бумаг увеличилась на 0,6%, по сравнению с ценой на момент закрытия основных торгов днем ранее. Индекс торговой площадки составил 3240,82 пункта (+0,52%). С начала года котировки увеличились более чем в два раза, бенчмарк — на 50,44%.

24 февраля 2022 г. российский фондовый рынок обвалился максимально за все время наблюдений. Индекс Мосбиржи по итогам основного торгового дня рухнул на 33,2%, его долларовый аналог РТС — на 39,4%. В середине дня индексы падали на 45−50%. Предыдущий антирекорд рынок устанавливал 6 октября 2008 г., но тогда индексы падали на 18,6% и 19,1% соответственно. С 13:10 мск 25 февраля Мосбиржа останавливала торги в основном режиме акциями и расписками эмитентов США.