Красивые бумажки. Эксперты рассказали, как не нарваться на фальшивые рубли

Чаще всего в России подделывают купюры номиналом 5, 2 и 1 тысячу рублей, а наибольший риск нарваться на фальшивку — в центральных регионах страны. Об этом «АиФ» сообщил член комитета по бюджету и налогам Госдумы Никита Чаплин. Ранее РИА Новости подсчитали, что на миллион рублевых банкнот приходит четыре поддельные. Это относительно немного: в Великобритании фальшивой оказывается одна купюра из 30 тысяч, в США — одна из десяти тысяч, в Австралии — 9 банкнот из миллиона, а в ЕС — 13 из миллиона. Тем не менее вероятность получить красивую бумажку вместо денег в России остается. «АиФ» попросил экспертов поделиться советами и наблюдениями по поводу поддельных денег.

Как часто обнаруживают фальшивые деньги?

Никита Чаплин: В прошлом году в России было 23 тысячи подобных происшествий с рублями и 1,8 тыс. — с валютой. Это в четыре раза реже, чем в предыдущий год.

Сколько всего в России в обороте наличных денег?

Доцент кафедры информационных систем в экономике и менеджменте РЭУ имени Плеханова Александр Тимофеев: В мае 2023 года в обращении в России находилось 16,242 трлн наличных рублей. Это примерно по 111 тысяч рублей на человека.

Почему стало меньше подделок?

Александр Тимофеев: У нас вообще сократился оборот наличных. За пять лет его доля в расчетах снизилась с 60,7 до 29,7%. Поэтому и подделывать стали меньше.

Может ли банкомат выдать фальшивку?

Никита Чаплин: Это практически исключено. В этих аппаратах установлена система проверки банкнот на соответствие как минимум по четырем машиночитаемым признакам.

Как часто купюры проходят такую проверку?

Александр Тимофеев: По данным прошлого года по всей стране, для определения подлинности и ветхости купюр используется почти 48000 счетно-сортировочных машин. Каждый раз при внесении денег в банк или банкомат запускается такая проверка.

Где людям чаще всего всучают фальшивки?

Никита Чаплин: Чаще всего поддельные банкноты попадаются в тех местах, где нет специального оборудования для проверки, и зачастую это темное помещение: маленькие магазины, рынки, киоски в переходах, на небольших заправках. Также сбыт поддельных купюр распространен, когда прохожие просят разменять деньги на улице или прямо у кассы в магазине.

По каким словам можно заподозрить намерение человека подсунуть фальшивку?

Завкафедрой экономической теории РЭУ имени Плеханова Ирина Комарова: Зачастую менеджеры салонов красоты, фитнес-центров, маникюрных салонов, парикмахерских просят по возможности оплачивать услуги наличными, это повышает вероятность получения подделок. Повышенного внимания требуют уличные кафе и кофейни, точки быстрого питания — при расчете наличными здесь тоже есть опасность получить на сдачу фальшивку.

Рубль легко подделать?

Александр Тимофеев: Защита российских купюр считается высокой — на одних семь степеней защиты, на других уже девять. Кроме того с 2016 года стали применять технику лакирования, что повысило износостойкость купюр на 30%.

Что надо сделать с купюрой, если сомневаешься в ее подлинности?