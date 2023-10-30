Корпоративные события 30 октября

Яндекс (финансовые результаты за III квартал): Опубликован сильный отчет. Сохраняются высокие темпы роста выручки в сегменте поиска. Скорректированная EBITDA составила 26,5 млрд руб. (+33% г/г). Компания планирует вынести предложение по реструктуризации на рассмотрение акционеров до конца 2023 г. Уже получено разрешение правительственной комиссии на реструктуризацию группы.

Магнит: Компания купит 33% в дальневосточной сети Самбери. Предусмотрен опцион на выкуп оставшейся части бизнеса в течение 5 лет. Влияние на акции пока нейтральное. Выручка Самбери составляет лишь около 3% от значений всего Магнита.

Группа «Мать и дитя»: Компания намерена выплачивать 50% чистой прибыли в виде дивидендов, в том числе за пропущенный год. Сегодня планируется публикация операционных результатов за III квартал.

ЭсЭфАй: Рекомендованы дивиденды 39,42 ₽ по итогам 9 месяцев 2023 г. Доходность 7,1%.

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