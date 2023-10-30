16:02 (мск), источник: ТАСС

Игорь Николаев зарегистрировал товарный знак «Выпьем за любовь»

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Народный артист России, поэт, певец и композитор Игорь Николаев зарегистрировал товарный знак «Выпьем за любовь», следует из реестра заявок на регистрацию товарного знака и знаков обслуживания РФ.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Дата подачи заявки на регистрацию товарного знака — 4 апреля 2023 года, дата государственной регистрации — 18 октября 2023 года. Отмечается, что дата истечения срока действия исключительного права — 4 апреля 2033 года.

В реестре также указывается, что знак зарегистрирован по классам (по международной классификации товаров и услуг, МКТУ) 29, 30, 31, 32, 35, 38, 41, 43.

Эти классы включают продукты животного и растительного происхождения (мясо, молочные продукты, овощи и фрукты), чай, кофе, какао, кондитерские изделия, безалкогольные напитки (соки, минеральные воды, газированные напитки), пиво и пивные напитки, медовые напитки (медовуха), ликеры, вина, а также минеральную воду.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Копия фильма погибла в годы ВОВ и считалась утраченной, пока в 2008 в Аргентине местные не нашли неизвестный советский фильм
Как Романовы оказались в шаге от гибели в 1888 и почему Александр III решил скрыть обстоятельства случившегося
Главные финансовые новости дня
Финансовая аналитика
Как начать инвестировать?
Энциклопедия финансов
Курсы валют, нефть, акции
Новости экономики
Mail.RuО компанииРеклама
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь