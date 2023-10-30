Игорь Николаев зарегистрировал товарный знак «Выпьем за любовь»

Дата подачи заявки на регистрацию товарного знака — 4 апреля 2023 года, дата государственной регистрации — 18 октября 2023 года. Отмечается, что дата истечения срока действия исключительного права — 4 апреля 2033 года.

В реестре также указывается, что знак зарегистрирован по классам (по международной классификации товаров и услуг, МКТУ) 29, 30, 31, 32, 35, 38, 41, 43.