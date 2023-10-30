17:29 (мск), источник: Финансы Mail.ru

Главные события на финансовых рынках

Аналитик финансовых рынков и премиального обслуживания сервиса «Газпромбанк Инвестиции» Андрей Стратичук о том, за чем на неделе с 30 октября по 5 ноября будет следить все инвестиционное сообщество.

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Андрей СтратичукИнвестиционный аналитик
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На этой неделе российский рынок ждет большое количество отчетов — в понедельник операционные результаты за третий квартал раскрыла сеть клиник «Мать и Дитя», во вторник их примеру последует сеть О'КЕЙ, в четверг Сбер представит МСФО за третий квартал, а в пятницу Ленэнерго опубликует финансовые результаты по РСБУ.

Важным макроэкономическим днем станет среда, когда Росстат представит данные по недельной инфляции, а также пятница, когда Минфин предоставит отчет по нефтегазовым доходам в октябре и укажет сумму валютных операций по бюджетному правилу.

В четверг Московская биржа отчитается об оборотах за октябрь, а также включит акции компании HENDERSON во второй уровень листинга.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

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