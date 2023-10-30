Главные события на финансовых рынках

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-106879986&id=456259527&hd=2&autoplay=1&partner_ext=522" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

На этой неделе российский рынок ждет большое количество отчетов — в понедельник операционные результаты за третий квартал раскрыла сеть клиник «Мать и Дитя», во вторник их примеру последует сеть О'КЕЙ, в четверг Сбер представит МСФО за третий квартал, а в пятницу Ленэнерго опубликует финансовые результаты по РСБУ.

Важным макроэкономическим днем станет среда, когда Росстат представит данные по недельной инфляции, а также пятница, когда Минфин предоставит отчет по нефтегазовым доходам в октябре и укажет сумму валютных операций по бюджетному правилу.

В четверг Московская биржа отчитается об оборотах за октябрь, а также включит акции компании HENDERSON во второй уровень листинга.