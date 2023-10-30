Главные события финансовых рынков 30 октября — 5 ноября
Самое важное об экономике и инвестициях: дайджест Финансов Mail.ru.
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Самое важное об экономике и инвестициях: дайджест Финансов Mail.ru.
Среди важных макрорелизов ожидаются данные по деловой активности в Китае и США (ISM) за октябрь.
В конце недели выйдет месячный отчет по рынку труда США.
Рынок продолжит переваривать решение ЦБ повысить ставку сразу до 15%.
Ожидаются операционные результаты OKEY и Polymetal, отчеты Юнипро (МСФО), Россети Ленэнерго (РСБУ) и Мосбиржи по оборотам.
Мосбиржа включит во Второй уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам акции ПАО «Хэндерсон Фэшн Групп».
Ключевым событием станет заседание ФРС. Рынок склоняется к тому, что на этой встрече регулятор сохранит ставку на прежнем уровне и может повысить в декабре.
Квартальные отчеты представят: McDonald’s, Pfizer, Apple, Eli Lilly, AMD.
Для нефти помимо экономической составляющей важным фокусом остаются события на Ближнем Востоке. Обострение ситуации между Израилем и Палестиной может вновь спровоцировать рост котировок.
Рубль заметно укрепился после введения указа об обязательной продаже валютной выручки отдельными экспортерами. Решение ЦБ повысить ставку до 15% дало дополнительный толчок. Формируются предпосылки для снижения USD/RUB в направлении 90.
Основано на анализе Финансового холдинга «БКС Мир инвестиций».