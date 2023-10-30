Дешевеющая нефть и укрепление рубля будут удерживать российский рынок от роста



Внешний фон перед стартом торгов в России слабо негативный. Азиатские рынки торгуются неуверенно в ожидании решений центральных банков. В Китае ждут финансовую конференцию, которая очертит задачи и средства поддержки экономики. Нефть дешевеет на фоне ограниченных действий Израиля в секторе Газа. Рубль немного укрепляется. Вероятно, что российский рынок откроется в минусе. Внешние сигналы оптимизму не способствуют, да и ставка ЦБ РФ на уровне 15% не побуждает к покупке риска.



China Evergrande получила месяц отсрочки для последней попытки избежать банкротства



Азиатские рынки начинают новую неделю разнонаправленно. Одним из главных событий в Китае будет финансовая конференция, которая пройдёт позже. Участие в ней примут представители правительства, Народного Банка и банковского сектора. Предполагается, что будут выработаны решения, которые определят сферы приложения финансовых структур для повышения устойчивости экономики. Акции в Китае дорожали, хотя банковский сектор и недвижимость были под давлением. Состоялось очередное слушание в суде по делу финансовой несостоятельности China Evergrande. Компания получила отсрочку до декабря, чтобы попытаться реструктурировать свои долги. Однако после этого застройщик может быть признан банкротом. В минувшие выходные более 30 китайских компаний объявили о программах обратного выкупа. В их число входят Hainan Mining, Vatti Corp и Zhejiang Sanmei Chemical.



Японский рынок демонстрировал существенные потери. Местные инвесторы обеспокоены возможными действиями Банка Японии, который примет решение по ставке во вторник. Впрочем, изменений по ставке на рынке не ждут, но может быть расширен коридор доходности по ключевым 10-летним бондам. Из отдельных историй отметим провал бумаг производителя грузовиков Hino Motors более чем на 18%. Компания неожиданно ухудшила свой финансовый прогноз до убытков по итогам года вместо прежнего прогноза прибыли. Производитель медицинских приборов Omron также ухудшил свой прогноз, что привело к падению акций компании на 15%.



По состоянию на 8:20 мск:



NIKKEI 225 — 30634,87 п. (-1,15%),

Hang Seng — 17343,31 п. (-0,32%),

Shanghai Composite — 3019,65 п. (+0,06%).



Нефть дешевеет на фоне отсутствия масштабных наземных действий Израиля против сектора Газа

Нефть в пятницу подорожала на 3%, реагируя на начало наземной операции Израиля в секторе Газа. Однако масштаб вторжения ограничился одиночными рейдами, а реакция исламских стран была сдержанной. Соответственно, уже в понедельник рынок начал отыгрывать снижение рисков эскалации конфликта.



По состоянию на 8:40 мск:



WTI — $84,29 (-1,46%),

Brent — $89,25 (-1,36%),

Золото — $2011,20 (+0,64%).

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».