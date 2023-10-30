Чистая прибыль «Норникеля» за девять месяцев уменьшилась в 4,5 раза

Прибыль «Норникеля» от продаж за девять месяцев 2023 г. составила 170,2 млрд руб. Год к году показатель уменьшился на 23%.

Акции «Норникеля» к 17:05 мск торговались по 17 338 ₽ — на 0,5% меньше, чем на момент закрытия основной сессии торгов днем ранее. Индекс Мосбиржи составил 3224,4 пункта (+0,02%), индекс металлов и добычи — 8206,48 п. (+0,2%). С начала года котировки компании увеличились на 13,3%, бенчмарки — на 49,69% и 39,35% соответственно.

По итогам первого полугодия чистая прибыль горно-металлургической компании сократилась на 66,2% год к году до 110,9 млрд руб. Общая выручка «Норникеля» на тот момент составила 397 млрд руб. (-6,7%), прибыль от продаж — 109,3 млрд (-33,8%), отмечается в отчете компании по РСБУ за предыдущий период.

В апреле «Норникель» запустил программу мотивации работников «Цифровой инвестор». Для этого компания выкупила на бирже и внебиржевом рынке свои обыкновенные акции в объеме 407 344 бумаги (0,266% уставного капитала) на 6,3 млрд руб. Сотрудникам собираются выдавать в качестве поощрения цифровые финансовые активы (ЦФА), привязанные к рыночной стоимости этих акций на Мосбирже. Цена одного ЦФА в виде токена под названием minetoken равна стоимости одной акции «Норникеля».