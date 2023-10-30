ЦБ: склонность россиян к сбережениям достигла максимума с марта

По данным регулятора, доля опрошенных, предпочитающих откладывать свободные деньги, а не тратить их на покупку дорогостоящих товаров, увеличилась до 55,3% (на 2,1 п.п. больше, чем в сентябре).

При этом доля тех, кто предпочитает тратить свободные деньги, снизилась до 25,4% (на 3 п.п. меньше, чем в сентябре).

Российские власти пытаются простимулировать россиян к сберегательной модели поведения. С этой целью предлагается ввести в стране договор жилищных сбережений, по которому банк будет принимать деньги, выплачивать проценты на них, а также направлять потом по распоряжению вкладчика эти сбережения на покупку ему жилья или финансирование его участия в жилищном строительстве.

Эксперты полагают, что дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики Центробанка и очередное повышение ключевой ставки станет новым драйвером увеличения доходности по сберегательным продуктам.