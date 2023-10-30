08:56 (мск), источник: Ведомости

«Билайн», «Мегафон» и Tele2 перестанут взимать плату за раздачу интернета

Сотовые операторы «Мегафон», «Вымпелком» (бренд «Билайн») и Теlе2 перестанут взимать плату за раздачу интернета с мобильных устройств. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

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Источник: РИА "Новости"

В результате выданных операторам предупреждений о прекращении взимания платы за раздачу интернет-трафика с абонентских устройств, трое из них — «Мегафон», «Вымпелком» и Tele2 — сообщили о готовности его исполнения.

ФАС

В частности, «Мегафон» отменил взимание платы 23 октября, Tele2 перестанет брать плату за это с 22 ноября для новых абонентов и с 19 декабря — для действующих клиентов, а «Билайн» — до 1 декабря.

В то же время МТС, который также получил предупреждение ФАС, сообщил, что не видит ущемления интересов абонентов во взимании платы за раздачу интернет-трафика.

ФАС заявила о жалобах абонентов «Билайна», МТС, Tele2 и «Мегафона» на введение платы за раздачу интернета с телефонов еще 25 августа. Позже в ФАС сообщили, что только в сентябре 2023 г. служба получила 186 жалоб абонентов сотовых операторов. «Билайн» сделал эту функцию платной в 2019 г., МТС — весной 2023 г. Представитель оператора тогда назвал это «вынужденной мерой, направленной на снижение неконтролируемого прироста интернет-трафика на сети связи, которая была неактуальной еще 5−10 лет назад».

18 сентября стало известно, что «большой четверке» дали месяц на устранение нарушения. Если компании не отменят плату за раздачу интернета, то ведомство будет «вправе возбудить дела о нарушении антимонопольного законодательства». Эксперты предупредили, что в случае неисполнения предупреждений ФАС будут возбуждены дела нарушителей могут привлечь к административной ответственности по ст. 14.31 КоАП РФ. Если действия приведут к ограничению конкуренции, то для юрлиц могут действовать оборотные штрафы в размере до 15% от всей суммы выручки нарушителя.

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