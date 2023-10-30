«Билайн», «Мегафон» и Tele2 перестанут взимать плату за раздачу интернета

В результате выданных операторам предупреждений о прекращении взимания платы за раздачу интернет-трафика с абонентских устройств, трое из них — «Мегафон», «Вымпелком» и Tele2 — сообщили о готовности его исполнения.

В частности, « Мегафон » отменил взимание платы 23 октября, Tele2 перестанет брать плату за это с 22 ноября для новых абонентов и с 19 декабря — для действующих клиентов, а «Билайн» — до 1 декабря.

В то же время МТС , который также получил предупреждение ФАС , сообщил, что не видит ущемления интересов абонентов во взимании платы за раздачу интернет-трафика.