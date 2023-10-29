Вилка рубля и доллара: пять финансистов дали прогноз на курс до конца года

Увеличение ключевой ставки ЦБ 27 октября до 15% оказалось выше ожиданий рынка, до последнего считавшего, что регулятор не станет торопиться и резко наращивать свой индикатор, а ограничится ростом ставки лишь на один процент, до 14%. Доллар, увеличившийся в начале торгов пятницы до 94 рублей, тут же начал постепенно терять свои позиции. Мы собрали прогнозы ведущих финансовых аналитиков о курсах рубля, доллара и евро.

Спартак Соболев, начальник отдела исследования инвестиционных стратегий «Альфа-Форекс»: «Банк России продолжает ужесточать монетарную политику в ответ на растущие инфляционные риски. Решение поднять ключевую ставку до 15% приведет к охлаждению рынка потребительского кредитования из-за увеличения стоимости заимствований и увеличит привлекательность банковских вкладов. Меры ЦБ продолжат оказывать поддержку национальной валюте, которая нацелена на рост против доллара и евро к уровням 90 и 95 рублей соответственно до конца месяца».

Валерий Тумин, директор рынков России и СНГ fam Properties: «ЦБ принял решение поднять ключевую ставку — это было вполне ожидаемо. Сейчас на конец года инфляция прогнозируется в коридоре 6−8%, а по итогам 2024 года регулятор рассчитывает вернуться к целевым показателям в 4%. Без ужесточения денежно-кредитной политики едва ли этого удастся достичь Новое значение ключевой ставки укрепит отечественные денежные знаки на 3−4 рубля к основным западным валютам».

Артем Тузов, директор департамента корпоративных финансов ИК «ИВА Партнерс»:

"Рынок ожидал ставку 14%, а получил 15%. Это суровый сигнал для всех финансовых и производственных корпораций — время снижать инвестиции и сокращать кредитные линии. Можно ждать падения ВВП. Как следствие, снизится и спрос на импорт, что приведет к укреплению российской валюты, возможно, до 75−80 рублей за доллар к концу года.

Радоваться, правда, этому не стоит, поскольку результатом такой высокой ставки окажется не только снижение ВВП и разгон инфляции, но и рост безработицы. Не стоит забывать, что прошлые периоды резкого и не совсем логичного повышения ставки, как правило, сопровождались геополитическими неприятностями".

Владимир Чернов аналитик Freedom Finance Global: «Если бы ЦБ проявил мягкость и оставил ключевую ставку на прежнем уровне, то стоимость российской валюты опять бы перешла к снижению, а курс доллара мог вернуться к 95 рублям и выше. Такой тренд смогли бы прервать экспортеры за счет продаж валютной выручки на бирже, их график знают только российские власти, поэтому новые сроки укрепления “деревянного” рисковали стать малопредсказуемыми.

Консенсус-прогноз указывал на повышение ставки до 14%, поэтому еще до заседания Банка России курс рубля закладывал в себя этот исход. Если бы действия ЦБ совпали с ожиданиями участников торгов, то на стоимости российской валюты это бы практически не отразилось.

Так как решение регулятора не совпало с ожиданиями инвесторов, то реакция рынка будет более волатильной — российская валюта начнет укрепляться в сторону 90 рублей за доллар. Однако на пути придется преодолеть мощную область поддержки в 91,5−92,5 рублей за «зеленый», поэтому рост курса «деревянного» еще может затормозиться".

Алексей Кричевский, финансовый эксперт, автор экономического Telegram-канала:

"Для рубля никаких новых вводных нет. Во-первых, курс сейчас формируется не за счет интервенций и других действий ЦБ, а за счет обязательств экспортеров продавать валютную выручку. Во-вторых, сильных движений после оглашения ставки не зафиксировано, причем как в плане как самих скачков курса валюты, так и объемов на продажу и покупку.