16:41 (мск), источник: Frank Media

В России впервые была найдена подделка дирхама ОАЭ

Банк России зафиксировал первую подделку дирхама Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в России, следует из данных регулятора. Подделка была найдена в третьем квартале 2023 года, пока это лишь одна купюра.

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Источник: Reuters

Суммарно в третьем квартале было выявлено 510 штук поддельных банкнот иностранных государств, из которых 428 штук — доллары США, 80 штук — евро и один китайский юань.

При этом всего в банковской системе России за третий квартал 2023 года было зафиксировано 3,1 тысячи поддельных российских рублей. Это на треть меньше, чем в третьем квартале 2022 года. Самое большое количество подделок в июле-сентябре 2023 года было среди пятитысячных купюр (2,3 тысячи). Также активно подделывали банкноты номиналом одна тысяча рублей (500 штук) и две тысячи рублей (140 подделок). Меньше всего выявлено поддельных банкнот номиналом 10 рублей (1).

Также было выявлено 45 поддельных монет номиналом 10 рублей и 21 поддельная монета номиналом 5 рублей.

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