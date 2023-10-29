В России впервые была найдена подделка дирхама ОАЭ

При этом всего в банковской системе России за третий квартал 2023 года было зафиксировано 3,1 тысячи поддельных российских рублей. Это на треть меньше, чем в третьем квартале 2022 года. Самое большое количество подделок в июле-сентябре 2023 года было среди пятитысячных купюр (2,3 тысячи). Также активно подделывали банкноты номиналом одна тысяча рублей (500 штук) и две тысячи рублей (140 подделок). Меньше всего выявлено поддельных банкнот номиналом 10 рублей (1).