Состоятельные клиенты все чаще оставляют деньги в России

Премиальные клиенты вернулись в банки

Общий капитал клиентов в сегменте premium banking в первой половине 2023 года вырос на 31,1% до 13,1 трлн рублей в сравнении с первым полугодием 2022 года. Вырос и средний размер капитала состоятельных россиян: 4,1 млн рублей в январе-июне 2023 года и 3,8 млн рублей в аналогичном периоде 2022 года.

«Потрясения 2022 года остались позади. Мы наблюдаем рост количества премиальных клиентов, их портфеля, среднего чека. Отток фактически прекратился, возвращается интерес к инвестициям». — указывает проектный директор Frank RG Любовь Прокопова.

Снижается и среднее количество банков на клиента. Средние количество премиальных программ на одного пользователя — 1,55 в 2023 году (1,66 — в 2022). Более 62% клиентов — моноклиенты с одной такой программой.

Санкции не так страшны

Уже в апреле 2023 года все банки оказались «в одной лодке»: когда были введены санкции против первых банков, началась миграция клиентов и расширение ограничительных мер поставило всех в равные условия. В 2022 году из крупнейших игроков санкции были введены против семи игроков, тогда как в 2023 году — уже против 13. Клиенты привыкли к санкциям, констатируют аналитики Frank RG.

Доля клиентов, которые стремятся выбирать банки, не состоящие в санкционных списках — 38,4%, и лишь 18,5% стремятся обслуживаться в банках с иностранным участием.

Согласились на дирхамы

Клиенты сегмента premium все чаще хранят средства в мягких валютах. Доля валюты в их сбережениях в среднем упала почти на четверть: если в середине 2022 года на нее приходилось 20%, то к середине 2023 года — лишь 16,5%. Сильнее всего сократилась часть, приходящаяся на доллары и евро — с 19,4% упала до 15,2%. Почти в 10 раз выросла доля юаней и дирхамов — с 0,1% до 0,9%. Доля остальных валют практически не изменилась — с 0,5% сократилась до 0,4%.

Предпочитают инвестиции

Заметно выросла доля клиентов, которым важны инвестиционные продукты при выборе банка для хранения капитала — с 24,4 до 29,5% Однако доля средств, которые клиенты размещают в инвестиционных инструментах продолжает сокращаться.