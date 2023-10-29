По каким правилам на Мосбирже станут проходить дискретные аукционы

С 30 октября будет отменен ряд ограничений на проведение дискретных аукционов. Подробности — в справке «Ъ FM».

Дискретный аукцион применяется, когда рынок ведет себя аномально и сделки проходят по явно неоптимальной цене. Этот инструмент вводится как экстренная мера при росте или падении индекса более чем на 15% относительно значений предыдущего дня, либо если цена отдельных бумаг меняется более чем на 20% в течение десяти минут подряд (с 30 октября — в течение пяти минут).

В ходе дискретных аукционов, которые, как правило, объявляются на полчаса, в торгах запрещено участие рыночных заявок, то есть по текущей цене. Учитываются только лимитированные заявки, в которых конкретно указывается, по какой стоимости участник торгов хочет приобрести «проблемную» бумагу.

С 30 октября количество дискретных аукционов, проводимых по каждой акции, не будет иметь ограничений. Кроме того, расширится время их проведения, в частности, на вечернюю торговую сессию.

По словам представителей Мосбиржи, октябрь на площадке прошел довольно спокойно. А вот август и сентябрь были в этом смысле «взрывными», в конце лета и начале осени проводились десятки дискретных аукционов.

Если такие процедуры будут запускаться чаще, это действительно снизит волатильность и сделает обстановку на торгах более спокойной, заметил управляющий директор инвестиционной компании «Иволга Капитал» Дмитрий Александров:

Суть дискретного аукциона во многом состоит в том, что он дает рынку время на охлаждение. Проблема разгонов в том, что у инвесторов есть страх не успеть купить актив по более дешевой цене, потому что она очень резко разгоняется, это могут быть десятки процентов, и это же стимулирует совершить покупку как можно раньше, не оставляя время на подумать. Дмитрий Александров: управляющий директор инвесткомпании «Иволга Капитал»

Когда же проходит дискретный аукцион, то все участники имеют возможность изучить обстановку, отчетность, еще раз хорошенько подумать, нужно ли участвовать в этой бумаге.

В этом смысле, конечно, ценообразование становится существенно более справедливым. Что касается волатильности, то она, конечно, будет снижаться, поскольку уберет эту эмоциональную составляющую или как минимум сделает ее меньше.

Сейчас в торгах на фондовом рынке, безусловно, доминируют физические лица, это больше 80% оборота. А если взять третий эшелон бумаг, то там активность частных инвесторов еще выше, чем в целом по рынку.

Конечно, многие игроки читают Telegram-каналы, прочие источники, которые зачастую могут в корыстных целях предоставлять информацию таким образом, чтобы влиять на ценообразование на рынке. Иногда это может быть связано и не только с факторами манипулирования, но и просто с определенными эмоциональными моментами, надуванием пузырей банально в силу того, что сейчас не так много активов, в которые в принципе инвесторы могут вкладываться".

Некоторые эксперты полагают, что рост числа дискретных аукционов станет демотивирующим фактором для части инвесторов, принимающих участие в торгах. Однако директор московского офиса компании Tax Global Consulting Эдуард Савуляк с этим не согласен:

Подобного рода игры возможны только на низколиквидных бумагах. То есть, грубо говоря, там, где объем торгов миллион, такие вещи проворачивать можно. Там, где объем десятки или тем более сотни миллиардов, что-то попытаться разогнать сложно, даже если у тебя времени вагон. Эдуард Савуляк директор офиса Tax Global Consulting

Вместе с тем низколиквидные бумаги будут всегда, и, естественно, эти активы и дальше будут пытаться разгонять, потому что люди, которые могут в подобного рода авантюру вложить, условно говоря, 100 млн руб. и разогнать актив на нужное количество процентов, точно найдутся.

Так что как-то, видимо, повлиять на ситуацию такая мера может. Однако для тех авантюрных инвесторов, которые боятся, что вдруг на их улице больше не будет такого праздника, низколиквидные бумаги всегда будут к их услугам.

По данным Мосбиржи, в текущем году взлеты и падения цен на бумаги компаний средней и малой капитализации заметно участились. Так, в третьем квартале на площадке было зафиксировано 63 случая дестабилизации котировок акций и депозитарных расписок.

К примеру, всего за один торговый день 14 сентября биржа провела более 60 дискретных аукционов. При этом за весь 2022 год произошло всего 13 таких эпизодов.