Глава «Нафтогаза» заявил о планах прекратить транзит газа из РФ после 2024 года

«Я еще раз хочу подчеркнуть, что мы не будем инициировать продолжение этого транзита. Контракт завершится — транзит остановится», — сказал он в интервью «Радио Свобода» (признано в РФ иноагентом).

Разрывать контракт сейчас Киев не будет, поскольку в газе накануне зимы нуждаются европейские потребители. Чернышов отметил также, что из Европы пока не было сигналов о необходимости продления транзита после 2024 г.

Действующий контракт на транзит российского газа через Украину был подписан в конце 2019 г. По его условиям объем поставок газа за пять лет должен был составить 225 млрд куб. м. В 2020 г. Россия должна была прокачать через Украину 60 млрд куб. м, а затем — по 40 млрд куб. м в год.

В 2022 г. на фоне начала спецоперации на Украине транзит российского газа через территорию этой страны сократился. В мае Украина перестала прокачивать газ через одну из двух газоизмерительных станций (ГИС), так как этот маршрут проходил через ЛНР. В результате поставки сократились с 92−99 млн куб. м в сутки в начале мая до 41−43 млн куб. м.