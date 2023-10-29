«Эксперт РА» сообщил о росте объема размещений облигаций почти втрое

Объем размещений долговых ценных бумаг с января по октябрь 2023 года составил 2,8 трлн рублей, это в 2,7 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в обзоре агентства «Эксперт РА» «Российский облигационный рынок: адаптация лучше ожиданий». В этом показателе не учитывается секьюритизация, структурные и замещающие бумаги, указывают аналитики.

В обзоре также говорится, что общий объем рынка облигаций на 30 сентября достиг 23,4 трлн рублей, это рекордный показатель за все время наблюдений с 2012 года. Он на 18% превышает результат всего 2022 года, который составил 19,8 трлн и тоже был рекордным.

Аналитики указывают, что 56% размещений пришлось на эмитентов с высшим кредитным рейтингом, 28% — на компании с рейтингом «А» и «АА». Однако в целом рост шел во всех сегментах.

«Если в 2022 году многие эмитенты, в том числе средних рейтинговых классов, предпочли поставить на паузу инвестиционные программы и связанные с ними облигационные планы, то в 2023-м рынок увидел реализацию многих из этих намерений», — говорится в обзоре. Крупнейшие таким образом финансировали часть долгосрочных капиталовложений.

Общий объем размещений облигаций в 2024 году может составить до 3,5 трлн рублей, отмечают аналитики «Эксперт РА».