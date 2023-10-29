Bloomberg: западные трейдеры и банки продолжают сделки с металлами из РФ

Глава одного из торговых домов заявил агентству, что в торговле металлами сделки с поставками из России остаются одними из немногих, на которых можно получить прибыль. Bloomberg уточняет, что западные страны не запрещали торговлю российскими металлами. Тем не менее, после начала военного конфликта на Украине многие покупатели отказались от поставок из России, поэтому спрос резко вырос на азиатском рынке. Кроме того, агентство сообщает, что производители металлов, конкурирующие с РФ, безуспешно лоббировали запрет на присутствии российской продукции на Лондонской бирже металлов (LME).

Собеседники Bloomberg, знакомые с ситуацией на рынке, говорят, что после 20 месяцев после начала военных действий неопределенность, связанная с покупкой металлов из РФ сошла на нет. Так, новые сделки с металлами из России ищет крупный трейдер Trafigura, который стремится обойти конкурента — компанию Glencore. Она в свою очередь остается крупнейшим покупателем российского алюминия.

После начала военного конфликта, Glencore заявила, что откажется от ведения бизнеса внутри России. При этом, Bloomberg со ссылкой на торговые данные утверждает, что компания также продолжает закупать в РФ медь и поставлять в страну глинозем. Представитель компании заявил агентству, что все сделки с Россией являются частью контрактов, заключенных еще до начала военной операции РФ на Украине.

Как сообщает агентство, финансовые компании проводят сделки с российскими металлами на LSE. Среди них — Citigroup и Squarepoint Capital. Они, в частности, покупают большие объемы российского алюминия, который хранится на складах биржи. По информации Bloomberg, Squarepoint в октябре купил 50 тыс. т алюминия, большая часть из которого поступила из России.

Источники Bloomberg сообщили, что Trafigura заключила срочное соглашение на покупку более 100 тыс. т меди у «Норникеля», а также закупает у компании значительные объемы никеля. Кроме того, трейдер заключил соглашение о покупке почти 200 тыс. т алюминия у «Русала» в этом году. Собеседники агентства заявили, что Trafigura также претендует на долгосрочный контракт на покупку цинковой руды, которая будет добываться на огромном Озерном руднике в Сибири.