Выкупленные у иностранцев компании разместят акции на бирже через 1−3 года

ЦБ и Минфин еще в первой половине 2023 года предлагали, чтобы при разрешении на продажу активов иностранных собственников, уходящих из России, обязать покупателей выводить часть акций купленных компаний на биржу. В мае 2023 года первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин отмечал, что требование по предложению на бирже части пакета компании, выкупленной у иностранных игроков, решивших покинуть рынок, должно быть принято в ближайшее время. По его словам, оно не должно коснуться ранее заключенных подобных сделок.

При этом сам ЦБ хочет предложить продавать на рынке 10−20% от купленного пакета выкупленных у иностранцев компаний, добавил он. В июне в рамках директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков Иван Чебесков говорил, что правкомиссия не может обязать всех покупателей продать в рынок более 20%-ной доли от приобретенного пакета. «Мы же не можем (стричь. — FM) всех под одну гребенку. Параметры зависят и от масштаба компании, и от типа сделки», — отмечал он.

«Такое требование правительственной комиссии (по выводу части пакета акций на биржу — FM) существует, насколько я знаю, оно применяется. Но почему мы не видим IPO или SPO размещений? Потому что там даются сроки, на сколько я помню, от одного года до трех», — пояснила Эльвира Набиуллина на пресс-конференции 27 октября. «Потому что компании, когда приходит новый собственник, нужно подготовить корпоративное управление, само общество к публичному предложению акций. Поэтому там даются некоторые сроки. Я надеюсь, что мы увидим исполнение этих обязательств», — добавила она.