21:53 (мск), источник: Frank Media

Выкупленные у иностранцев компании разместят акции на бирже через 1−3 года

Российские компании, которые были выкуплены у иностранцев по сделкам об их уходе из России, должны размещать часть своих акций на бирже в срок от одного до трех лет после такого выкупа, следует из слова председателя совета директоров ЦБ Эльвиры Набиуллиной. Требование по выводу части пакета акций на биржу существует и оно применяется, заверила глава ЦБ.

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Источник: Reuters

ЦБ и Минфин еще в первой половине 2023 года предлагали, чтобы при разрешении на продажу активов иностранных собственников, уходящих из России, обязать покупателей выводить часть акций купленных компаний на биржу. В мае 2023 года первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин отмечал, что требование по предложению на бирже части пакета компании, выкупленной у иностранных игроков, решивших покинуть рынок, должно быть принято в ближайшее время. По его словам, оно не должно коснуться ранее заключенных подобных сделок.

При этом сам ЦБ хочет предложить продавать на рынке 10−20% от купленного пакета выкупленных у иностранцев компаний, добавил он. В июне в рамках директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков Иван Чебесков говорил, что правкомиссия не может обязать всех покупателей продать в рынок более 20%-ной доли от приобретенного пакета. «Мы же не можем (стричь. — FM) всех под одну гребенку. Параметры зависят и от масштаба компании, и от типа сделки», — отмечал он.

«Такое требование правительственной комиссии (по выводу части пакета акций на биржу — FM) существует, насколько я знаю, оно применяется. Но почему мы не видим IPO или SPO размещений? Потому что там даются сроки, на сколько я помню, от одного года до трех», — пояснила Эльвира Набиуллина на пресс-конференции 27 октября. «Потому что компании, когда приходит новый собственник, нужно подготовить корпоративное управление, само общество к публичному предложению акций. Поэтому там даются некоторые сроки. Я надеюсь, что мы увидим исполнение этих обязательств», — добавила она.

В 2023 году стало известно, что некоторые крупные российские публичные компании хотят выкупить свои акции у иностранных инвесторов. Среди них — «Магнит» и «Лукойл». Однако пока ни один эмитент не объявляла о выводе части акций на биржу.

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