21:38 (мск), источник: Frank Media

Россия снова не попала в списки FATF

Вопрос о включении России в черный или серый список FATF не стоял в повестке четвертого пленарного заседания организации, прошедшего 25—27 октября в Париже, следует из опубликованного отчета Всемирной организации по борьбе с финансовыми преступлениями Financial Action Task Force (FATF).

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Источник: AP 2023

Единственным решением, принятым в отношении РФ, стало продление приостановки членства страны в составе организации. «Приостановление членства Российской Федерации остается в силе. В соответствии с заявлениями, опубликованными в марте 2022 года, FATF вновь заявляет, что все юрисдикции должны проявлять бдительность в отношении существующих и возникающих рисков, связанных с обходом мер, принятых в отношении Российской Федерации, в целях защиты международной финансовой системы», — говорится в пресс-релизе организации.

В сообщении FATF также отмечается, что из так называемого «серого списка» юрисдикций были исключены Албания, Каймановы острова, Иордания и Панама. Это решение было продиктовано тем, что страны достигли значительных успехов в устранении недостатков в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.

На предыдущем, третьем пленарном заседании, проходившем 21—23 июня 2023 года в Париже, Россия также не была включена в списки FATF. Президент FATF Радж Кумар тогда объяснил журналистам это решение тем, что Россия уже была «наказана» — отстранением от членства в FATF из-за ее действий на Украине.

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