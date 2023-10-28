Россия снова не попала в списки FATF

Единственным решением, принятым в отношении РФ, стало продление приостановки членства страны в составе организации. «Приостановление членства Российской Федерации остается в силе. В соответствии с заявлениями, опубликованными в марте 2022 года, FATF вновь заявляет, что все юрисдикции должны проявлять бдительность в отношении существующих и возникающих рисков, связанных с обходом мер, принятых в отношении Российской Федерации, в целях защиты международной финансовой системы», — говорится в пресс-релизе организации.

В сообщении FATF также отмечается, что из так называемого «серого списка» юрисдикций были исключены Албания, Каймановы острова, Иордания и Панама. Это решение было продиктовано тем, что страны достигли значительных успехов в устранении недостатков в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.