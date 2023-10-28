Повышение ключевой ставки не остановило игры на понижение курса

Участники валютного рынка весьма резко отреагировали на решение ЦБ повысить ключевую ставку на два процентных пункта (п. п.), до 15%. Курс доллара, уверенно снижавшийся с начала основной сессии на Московской бирже, после оглашения итогов заседания совета директоров регулятора обвалился еще на 80 коп., до отметки 92,51 ₽/$, минимума с 12 сентября. За 40 минут объем торгов в режиме расчетов «завтра» составил 23 млрд руб., вдвое выше объема торгов в предыдущий час.

Однако игра на укрепление рубля была недолгой, и уже через три часа курс доллара отыграл потери и вернулся выше 93,5 ₽/$. По итогам дня курс остановился на отметке 94,13 ₽/$, что на 17 коп. выше значений закрытия четверга. Курс юаня, снижавшийся до 12,61 ₽/CNY, завершил неделю на отметке 12,8 ₽/CNY. Курс евро закрылся на отметке 99,58 ₽/€, показав символическое снижение по сравнению с закрытием четверга. Объемы торгов резко выросли, причем с юанем они составили почти 224 млрд руб., второй результат за все время биржевого обращения китайской валюты (см. «Ъ» от 27 октября).

Участники рынка ожидали подъема ключевой ставки, но подавляющее большинство считало, что ЦБ поднимет ее на 1 п. п., до 14%.

Поэтому первая реакция была скорее эмоциональной, чем фундаментально обоснованной.

«Участникам валютного рынка не особо видно влияние повышенных ставок на ослабление спроса на валюту, как и неочевидны перспективы трансляции жесткой политики регулятора в снижение востребованности импорта», — отмечает руководитель отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюхов.

Устойчивее была реакция на долговом рынке. Индекс гособлигаций RGBITR потерял за день 0,62% и опустился до отметки 591,34 пункта, что близко к годовому минимуму. Это произошло на фоне резкого падения цен ОФЗ.

По итогам дня доходности гособлигаций с погашением в течение года выросли на 81−107 базисных пунктов (б. п.), до 13,14−13,53% годовых. Доходность среднесрочных выпусков ОФЗ выросла в среднем на 11 б. п., до 12,4−12,6% годовых, долгосрочных — на 8 б. п., до 12,3−12,5% годовых. Более сильный рост доходностей коротких бумаг, как отмечает начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев, отражает аксиому, согласно которой чем жестче денежно-кредитная политика ЦБ сейчас, тем ниже будут ставки в долгосрочной перспективе.

На фоне сохраняющихся инфляционных рисков аналитики не исключают дальнейшее повышение ключевой ставки.

«Комментарий Банка России требует скрупулезного изучения, но по первому ощущению он довольно жесткий», — отмечает руководитель направления DCM департамента корпоративных финансов компании «Цифра брокер» Максим Чернега. По мнению главного аналитика Совкомбанка Михаила Васильева, на следующем заседании, 15 декабря, Банк России может повысить ключевую ставку еще на 0,5−1 п. п., до 15,5−16%. Возможность для снижения ключевой ставки он видит только в середине следующего года, когда начнет замедляться инфляция. «В базовом сценарии к концу 2024 года мы ожидаем замедления инфляции до 5,5% и снижения ключевой ставки до 10%», — отмечает эксперт.

В таких условиях продолжение роста ставок на долговом рынке неизбежно.

По оценке Михаила Васильева, в ближайшие месяцы доходности краткосрочных ОФЗ могут подняться до 14−15% годовых, доходности длинных ОФЗ выйдут на уровни 13−14% годовых. Повышение ставок должно укреплять позиции рубля, но на фоне сезонного уменьшения предложения валюты со стороны экспортеров спекулянты продолжат попытки играть на повышение курса доллара. «После завершения налогового периода в понедельник курс доллара останется в диапазоне 92−94 ₽/$, поскольку явных факторов для продолжения укрепления рубля пока не наблюдается», — прогнозирует Владимир Евстифеев.