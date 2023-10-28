Каковы причины и последствия резкого повышения ключевой ставки?

ЦБ поднимает ключевую ставку уже четвертый раз подряд. С начала года она выросла вдвое — с 7,5% до 15%. Самое большое увеличение было в середине августа на фоне серьезного ослабления рубля — тогда ЦБ провел внеочередное заседание, повысив ставку сразу на 3,5 процентного пункта.

Основной причиной такого решения во всех этих случаях называлась борьба с ростом цен. В результате сейчас ставка ЦБ уже вдвое выше прогнозного уровня инфляции, что вызывает вопросы. То ли инфляция, о которой заявляют, у нас не та, а намного выше, то ли ЦБ по каким-то неизвестным пока причинам решил, что называется, закрутить гайки. Продолжает управляющий активами Международного фонда частных инвестиций Александр Душкин:

«Наш Центробанк очень сильно сфокусирован только на одном вопросе — инфляции. У нас скоро выборы, совсем скоро, по этой причине он делает все, что нужно для этой цели. Я ни в коем случае не критикую главу ЦБ, потому что, на мой взгляд, она одна из лучших глав ЦБ для России. И все же сегодняшняя процентная ставка вызывает некое изумление, потому что уж слишком большой разброс между инфляцией, которую они называют, и процентной ставкой. Может быть, нужно говорить о другой инфляции, которая у нас есть, потому что некоторые центральные банки умудряются победить инфляцию в 4% с помощью ставки 5%. А инфляция, которую обсуждают, явно не соответствует».

На пресс-конференции после заседания по ключевой ставке глава ЦБ Эльвира Набиуллина дала понять, что 15% — это не предел: если надо, ЦБ будет повышать ставку и дальше. Она призналась, что приходится ужесточать денежно-кредитную политику, потому что есть много факторов в пользу разгона инфляции. В частности, это рост бюджетных расходов. В ближайшие три года они существенно увеличатся, а накачка экономики деньгами обычно приводит к росту цен. Повышением ставки ЦБ намерен сгладить этот эффект.

Получится или нет? Рассуждает инвестиционный стратег УК «Арикапитал», доцент Финансового университета Сергей Суверов:

«Центральный банк полон решимости довести целевой уровень инфляции до 4% в следующем году, хотя это сделать сейчас не так просто. Дело в том, что индексируются тарифы на газ, на ЖКХ. Тарифы на газ вырастут на 11,2% в следующем году. Поэтому достаточно сложно в этих условиях удержать инфляцию. Но и бюджетные расходы вырастут на 16%. То есть бюджетный стимул сохранится, это создает проинфляционные риски. Чтобы их нейтрализовать, Центральный банк решил, видимо, повышать ставку более агрессивно. Я думаю, что ставки будут высокими точно в первой половине следующего года. Некоторое снижение ставки не исключено только во второй половине 2024 года, если будет тренд на замедление инфляции. Но говорить о 4% пока достаточно оптимистично».

Быстрее всего на резкое повышение ставки ЦБ отреагировали рынки. Индекс Мосбиржи в моменте снижался примерно на 1%, опустившись ниже отметки 3200 пунктов, но торги в пятницу, 27 октября, завершил в символическом плюсе. Снижение индекса на фоне укрепления рубля — обычное дело. Многие «голубые фишки» в такие моменты падают, потому что это бумаги экспортеров, а им сильный рубль ни к чему.

А рубль действительно укрепился: доллар в моменте опускался ниже 93 рублей, евро — ниже 98. Правда, к вечеру все вернулось на круги своя. Доллар ушел выше 94 рублей, евро вновь приблизился к 100 рублям. Но в среднесрочной перспективе повышение ставки ЦБ до 15% может привести к стабильному укреплению российской валюты, считает экономист Bloomberg по России Александр Исаков:

«Я думаю, что главные переменные — это то, насколько быстро начнет охлаждаться потребительское кредитование. Думаю, что в ближайшие месяцы мы увидим падение выдачи. Возможно замедление роста портфелей, в первую очередь потребов, но, возможно, и ипотеки. Эти два вида кредитования довольно серьезно давили на курс через рост и восстановление импорта. Думаю, то укрепление, которое мы увидели в момент повышения ключевой ставки, — это начало тренда на укрепление курса на фоне замедления и, возможно, падения рублевого спроса на импорт. Думаю, что мы можем увидеть курс ниже 90 в первом квартале, если ключевая ставка сохранится около 15%».