Эксперты объяснили, почему внешний долг России рекордно сокращается

В последнее время это связано с введенными внешними ограничениями — занять за пределами страны российским заемщикам крайне сложно, а принятые ранее обязательства постепенно погашаются. Поэтому вероятнее всего, по итогам 2024 года показатель будет еще ниже. Об этом рассказали «Российской газете» эксперты.

Напомним, что уровень внешнего долга по отношению к ВВП в РФ последние несколько лет стабильно снижается. В 2020 году он составлял 31 процент, в конце 2021 года — 26,2 процента, в 2022-ом — 16,6 процента. Во втором квартале 2023 года уровень займа снизился и достиг показателя 14,96 процента.

Доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская напомнила, что в 2018 году Россия заняла первое место по скорости сокращения внешнего долга и уверенно держит эту планку и до настоящего момента остается в лидерах. Однако, по ее мнению, это вынужденное лидерство, поскольку оно связано с постепенным закрытием для страны рынков капитала с 2014 года — занимать стало либо очень дорого, либо невозможно в принципе.

«У имеющейся задолженности меняется и структура: на место долга, номинированного в долларах, приходит долг в рублях и евро, доля российских суверенных ценных бумаг в распоряжении нерезидентов, в том числе в результате их планового погашения тоже сокращается. Отсюда и изменившаяся структура выплат: сокращение прямого инвестирования», — пояснила эксперт.

Лебединская также констатировала, что, несмотря на усилия, остаются долги органов государственного управления: перед нерезидентами их задолженность снизилась по сравнению с 1 июля 2022 года на 50,6%, совокупные иностранные долговые обязательства центрального банка и банков стали меньше на 17,6%, внешний долг прочих секторов сократился на 26,7%.

«На стороне госорганов “играет” и курс национальной валюты. Значимое сокращение задолженности органов государственного управления обусловлено снижением долларового эквивалента обязательств в связи с ослаблением курса рубля по отношению к американской валюте», — сказала эксперт.

В 2024 году в соответствии с графиком погашения государственного внешнего долга Российской Федерации по данным Минфина РФ предстоит погасить обязательства по государственным ценным бумагам, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте на общую сумму 352.955 млн долл., в 2025 году — 1 941.505 млн долл., по кредитам правительств иностранных государств, международных финансовых организаций и иностранных юридических лиц еще 79.817 млн долл. в 2024 году и 79.978 млн долл. в 2025 году, напомнила Лебединская.

По мнению первого заместителя генерального директора ЦСР Бориса Копейкина, в российской экономике сохраняется потребность в крупных долгосрочных заимствованиях по умеренным ставкам, которую не всегда может удовлетворить внутренний рынок. А компаниям-экспортерам, получающим валютную выручку, иногда целесообразнее занимать также в валюте для снижения рисков.

Именно поэтому ранее крупные российские компании и банки активно размещали еврооблигации и привлекали кредиты за рубежом, констатирует он.

«Считать тенденцию сокращения внешнего долга к уровню ВВП однозначно позитивной нельзя. Хотя это и не вопрос ближайшего будущего, появление возможности привлечения долгосрочных заемных ресурсов на рынках дружественных стран, как напрямую, так и через банки дружественных стран присутствующие в России, могло бы способствовать росту инвестиций и соответственно развитию российской экономики», — подытожил Копейкин.