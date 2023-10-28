09:25 (мск), источник: РБК Инвестиции

ЦБ установил курсы доллара, евро и юаня на выходные и понедельник

Центральный банк России установил официальный курс доллара США на 21—23 октября в размере ₽93,2174, евро — ₽98,3504, юаня — ₽12,7122.

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Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщается на сайте регулятора.

По данным на 16:05 мск, на Московской бирже американская валюта торговалась на отметке ₽93,1525 (-0,86% к уровню закрытия предыдущей торговой сессии), европейская — ₽98,515 (-1,08%), юань — ₽12,691 (-0,68%).

Наиболее выгодные курсы валют в обменниках Москвы на 16:08 мск:


Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Пролетарская», «Отрадное»): купить доллары можно по ₽93,4, продать — по ₽92,68;

Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Пролетарская», «Отрадное»): купить евро можно по ₽98,55, продать — по ₽98,06;

банк «Приморье» (ст. м. «Курская», «Спортивная», «Фрунзенская»): купить юани можно по ₽12,85, продать — по ₽12,75.

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