ЦБ установил курсы доллара, евро и юаня на выходные и понедельник

Об этом сообщается на сайте регулятора.

По данным на 16:05 мск, на Московской бирже американская валюта торговалась на отметке ₽93,1525 (-0,86% к уровню закрытия предыдущей торговой сессии), европейская — ₽98,515 (-1,08%), юань — ₽12,691 (-0,68%).

Наиболее выгодные курсы валют в обменниках Москвы на 16:08 мск:



Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Пролетарская», «Отрадное»): купить доллары можно по ₽93,4, продать — по ₽92,68;

Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Пролетарская», «Отрадное»): купить евро можно по ₽98,55, продать — по ₽98,06;