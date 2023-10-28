Банковской рознице прописали резкое торможение

Розничное кредитование ждет резкое торможение с 20−23% в текущем году до 5−10% в 2024 году, следует из среднесрочного прогноза ЦБ.

Замедление ждет рынок ипотеки, несмотря на растущее изобилие ипотечных программ — с уровня 24−27% ему придется ужаться более чем втрое. Регулятор понизил прогноз и по темпам роста ипотеки на 2024 год: он ожидает роста на 7−12% против ранее запланированного в 9−14%. Однако уже в 2025—2026 гг. там ожидают восстановления роста ипотечного рынка до 10−15%.

При этом регулятор признает, что до сих пор ипотека росла высокими темпами, связывая это с большим спросом населения на льготные программы кредитования. «При повышенных инфляционных ожиданиях и неизменных уровнях номинальных ставок такие программы становятся более привлекательными для заемщиков». — указывает ЦБ. Однако растущие ставки по рыночным программам, достигшим 15% годовых, сдерживают рост рынка.

Регулятор также ожидает замедление темпов роста кредитования экономики до 5−10% в 2024 году с 17−20% в 2023 году. При этом регулятор повысил прогноз по росту корпоративного кредитования в 2023 году до 16−19% с 14−18% ранее.