Райффайзенбанк с ноября ограничит географию переводов в евро

С ноября 2023 года клиенты Райффайзенбанка смогут перевести сумму свыше 30 тысяч евро в месяц можно только, если банк получателя находится в определенном банком списке стран, следует из его сообщения. Банк объяснил новые ограничения «требованиями банков-корреспондентов и касаются клиентов физических лиц».

Среди них: Германия, Турция, Люксембург, Испания, Бельгия, Швейцария, Нидерланды, Италия, Австрия, Сербия, Великобритания, Польша, Франция, Ирландия, Кипр, Чехия, Португалия, Латвия, Венгрия, Болгария, Монако, Словакия, Финляндия, Греция, Дания, Хорватия, Эстония, Исландия, Черногория, Словения, Мальта, Лихтенштейн, Литва, Румыния, Андорра, Норвегия, Северная Македония, Босния и Герцеговина, Албания, Сан-Марино и Швеция.

В другие страны, которых ранее не касались ограничения на переводы, можно перевести до 30 тысяч евро в календарный месяц, уточнил банк. Минимальная сумма одного перевода — 20 тысяч евро. Причем этот лимит на месяц для всех переводов, а не для каждой отдельной страны. Ограничений на входящие переводы в евро нет.

В список стран, куда разрешены переводы суммой свыше 30 тысяч евро, не попали страны СНГ Армения и Казахстан, а также ОАЭ, обратили внимание эксперты юридическо-консалтинговой компании Main Partner Trust.