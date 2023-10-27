Правительство утвердило список сельхозпродукции для экспорта за рубли

В перечень вошли: свинина, мясо и субпродукты домашней птицы, молоко и сливки, ячмень, кукуруза, пшеница и меслин, соя, семена льна, подсолнечное, соевое и рапсовое масло, сахар, жмыхи и другие твердые остатки, которые получаются при извлечении жиров.

Перечень был составлен в соответствии с августовским указом президента Владимира Путина.

Счета будут открывать уполномоченные банки по заявлению иностранных покупателей. Приостановление операций, арест или списание средств со специальных рублевых и валютных счетов не допускаются, если это не связано с расчетами по внешнеторговому контракту.

Иностранный покупатель будет переводить средства на валютный счет типа «З» в иностранной валюте, а затем продаст ее банку, который зачисляет средства в рублях на рублевый счет типа «З» покупателя.

Анастасия Ларина