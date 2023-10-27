Позитивный внешний фон позволит российским акциям скорректировать потери

Риски сохраняются в рамках палестино-израильского конфликта, что также будет способствовать отскоку в нефти и золоту. На этом фоне российский рынок может скорректировать потери предыдущего дня, а рубль вернуться к укреплению. Тем более, что есть высокие шансы на то, что ЦБ РФ в очередной раз повысит ставку.

Российский рынок завершил торги четверга в минусе. Рынку не помогла пауза в укреплении рубля, а внешний фон предоставил негатив в виде очередной сильной просадки в нефти. Плюс корпоративные новости не смогли вдохновить местных инвесторов на покупки. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 78,078 млрд руб.



По итогам торгов 26 октября Индекс МосБиржи — 3223,89 п. (-1,27%), а Индекс РТС — 1084,78 п. (-1,71%).



Лидеры роста на 23:00 мск:



НЛМК ао 192,96 0,67%

МосБиржа 187,99 0,21%



Лидеры снижения на 23:00 мск:



AGRO-гдр 1 500,8 −6,29%

ВТБ ао 0,03 −2,97%

РусГидро 0,85 −2,88%

Россети 0,12 −2,87%

ИнтерРАОао 4,37 −2,81%



Все 10 отраслевых индекса российского рынка завершили день в минусе. Наибольшие потери были в электроэнергетике (-2,83%) и потреблении (-2,54%).



Чистая прибыль «Самолёт» (SMLT) выросла за девять месяцев года на 11% до 22,8%. Выручка за отчётный период выросла на 29% до 183,2 млрд руб. Валовая прибыль достигла 63,6 млрд руб. Объём продаж первичной недвижимости увеличился на 32% до 176,7 млрд руб, или 973,3 тыс. квадратных метров. Чистая прибыль за III квартал составила 10,3 млрд руб, что на 41% выше, чем показатель за аналогичный период год назад. Выручка увеличилась на 52% до 81,4 млрд руб. Объём продаж первичной недвижимости вырос в III квартале на 63% до 79,3 млрд руб, или 422,9 тыс. квадратных метров. То есть III квартал смог поправить результаты первого полугодия. Тем не менее, перспектива дальнейшего повышения ставки ЦБ РФ сыграла свою роль. Бумаги застройщика потеряли около 1,7%.

Рубль приостановил своё укрепление, но пока рано говорить об истощении тенденции последних дней. В пятницу 27 октября состоится заседание ЦБ РФ, от которого всё же ждут повышения ставки. В пользу этого говорит ускорение темпов роста цен. На неделе до 23 октября инфляция ускорилась до 0,24% с 0,15% неделей.

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