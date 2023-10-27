Новак заявил, что отдельные заправки держат цены на дизель выше среднего по РФ уровня

«Цена на дизельное топливо на заправках в среднем по стране составляет порядка 63 рублей за литр. Но отдельные заправки держат цены значительно выше из-за того, что продают только брендированное дизельное топливо с приставкой “экто” или “евро”. Такого быть не должно», — сказал он.

По словам Новака, необходимо обеспечить потребителю выбор — покупать базовое топливо по более низким ценам или дорогое брендированное.

В сообщении кабмина также уточняется, что по итогам совещания по внутреннему рынку нефтепродуктов Новак поручил нефтяникам увеличить производство зимнего дизеля для удовлетворения спроса на внутреннем рынке. «Дифференциал разницы цен между заправками крупных нефтяных компаний и независимых АЗС должен быть стабилизирован на рыночном уровне», — отмечается в сообщении.

Участники совещания доложили о стабилизации цен на топливо на АЗС и в мелкооптовом сегменте, а также при его поставках сельхозпроизводителям. Кроме того, наценка посредников при продаже топлива аграриям сократилась практически вдвое, а мелкооптовые цены продолжают снижаться в соответствии с биржевой динамикой.