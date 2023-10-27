Неудачный тест максимумов

Рынок накануне. Индекс МосБиржи в первой половине дня достиг недельного максимума, но затем откатился, снизившись за день на 1,27%, до 3223,89 п. Индекс РТС снизился на 1,71%, до 1084,78 п.

Акции ЭЛ5-Энерго (ELFV 0,784 ₽, +3,7%)оказались в лидерах роста на фоне публикации операционных результатов: выработка за девять месяцев с начала 2023 года выросла на 1,9%, до 16,29 млрд Квт-ч.

В аутсайдерах оказались бумаги Русагро (AGRO1502,2 ₽, −6,21%), которые корректируются после сильного роста в предыдущие дни.

Рубль ослаб к основным валютам: к доллару США до 93,9600 рубля, к евро до 99,595 рубля.

Основные новости и события. Газпром (GAZP168,45 ₽, −0,69%) сформировал рекордный оперативный резерв газа в 72,8 млрд куб. м. в российских подземных хранилищах. Компания считает неэффективной транспортировку водорода по трубам в ЕС.

Тем временем Россия и Белоруссия создали совместное предприятие для разработки грузового автомобиля на водородном топливе и к началу 2024 года покажут опытный образец, заявили в АФК Система (AFKS 17,494 ₽, −0,91%).

Нулевая ставка налога на прибыль для IT-компаний будет действовать до конца 2024 года, заявили в Минцифры.

Выпуск золота в России в сентябре 2023 года снизился на 9,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года, к августу показатель сократился на 4,1%.

Банк России допустил депозитарные расписки Ozon (OZON 2691,5 ₽, −1,55%) к обращению на российском рынке.

ТМК (TRMK 221,5 ₽, −3,19%) планирует замещение евробондов до конца 2023 года.

Ожидания и торговые идеи.

В пятницу утром мировые рынки настроены позитивно: японский индекс Nikkei 225 растёт на 1,3%, китайский индекс Shanghai Composite повышается на 0,9%. Инфляция в России с 17 по 23 октября ускорилась до 0,24% с 0,15% неделей ранее, что может отразиться сегодня на решении Банка России по ключевой ставке.

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