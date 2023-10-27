Минфин сообщил о росте числа жертв лжеброкеров

В Минфин обращается все больше россиян, обманутых лжеброкерами. Об этом говорится в поступившем Forbes заявлении ведомства. Согласно ему, мошенники предлагают жертвам заработать на инвестициях, но в действительности присваивают их средства.

«[Лжеброкеры] обещают людям заработать значительные суммы денег всего за короткий промежуток времени. Инвестиции, сделанные подобным образом, не возвращаются. Ущерб отдельных граждан по такой схеме достигает несколько миллионов рублей», — рассказали в Минфине.

Злоумышленники находят жертв в соцсетях или через объявления в интернете и предлагают им открыть «брокерский счет». Для этого, по данным ведомства, мошенники предлагают установить приложение, где «ложно показывают, как растут доходы от инвестиций, в том числе в криптовалюту». Но когда жертва хочет вывести деньги, лжеброкеры «начинают рассказывать о различных препятствиях и расходах на такую операцию», просят сделать дополнительное вложение, оплатить «страховку» или счет за хранение валюты в «европейской ячейке», указали в министерстве.

В некоторых случаях для вывода средств мошенники требуют найти поручителя и даже зарегистрировать его в Минфине. Жертвам предлагают написать письмо в адрес пресс-службы министерства с указанием данных поручителя и суммы. Однако свои средства обманутые инвесторы так и не получают.

По данным Минфина, лжеброкеры обычно предлагают начать «инвестировать» с небольшой суммы, например с 10 000 рублей, однако потом «в ход идут кредитные деньги, средства друзей или родственников». Помимо общения в соцсетях, мошенники также совершают холодные звонки, представляясь сотрудниками известных компаний.

Распознать лжеброкера можно по нескольким признакам:

у него нет лицензии ЦБ и специального банковского счета для брокерского обслуживания,

он предлагает провести платеж по карте физлица или через электронный кошелек,

он не предлагает заключить договор, не предоставляет отчет об оказании брокерских услуг, а все общение происходит через соцсети или по телефону, поскольку у него нет офиса.

Чтобы не стать жертвой новой схемы, Минфин рекомендует не переходить по незнакомым ссылкам, не вводить там личные данные и данные банковских карт, не давать незнакомым людям доступ к своему компьютеру и не делиться личной информацией с людьми, которые представляются сотрудниками Минфина по телефону.