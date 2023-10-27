Дивиденды ЛУКОЙЛа и другие корпоративные события

Совет директоров ЛУКОЙЛа рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды 447 рублей Официально они указываются в качестве выплат за 9 месяцев, но в действительности по опыту прошлых лет это дивиденды за I полугодие. Итоговая рекомендация оказалась несколько выше прогнозов аналитиков БКС, но сильно ниже рыночного консенсуса. В результате в бумагах прошла волна распродаж. Они потеряли 2,8% и выглядели хуже рынка.

∙ ВТБ (МСФО за III квартал): Чистая прибыль составила 86,1 млрд руб. — снижение ожидаемо, но оно оказалось более сильным, чем прогнозировалось. В компании подтвердили, что планов выплаты дивидендов по итогам 2023 г. сейчас нет.

∙ Лента: Компания может изучить возможность выплаты дивидендов по итогам 2025 г., сообщил финансовый директор Ленты Андрей Спивак. Период начала выплаты дивидендов зависеть от того, с какой скоростью компания сможет снизить долговую нагрузку.

∙ Яндекс: Сегодня компания опубликует финансовые результаты за III квартал 2023 г. Ожидается рост всех ключевых показателей. Результаты могут подтвердить фундаментальный потенциал роста акций Яндекса.

∙ РусГидро: Сегодня компания опубликует финансовые результаты по РСБУ за III квартал. Ожидаем роста показателей головной структуры Русгидро благодаря росту спотовых цен на электроэнергию в годовом выражении.

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