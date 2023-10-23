Россияне рассказали, можно ли купить счастье за деньги

Больше половины опрошенных — 51% — ответили, что счастье можно купить за деньги. 49% считают, что покупка не сможет сделать их счастливее.

Среди тех, готов купить счастье за деньги, 28% считают, что станут счастливее в путешествиях. Каждый четвертый — 26% — станет счастливее, если купит квартиру. Машина поможет 12% опрошенных. Запуск бизнеса осчастливит 11% россиян, а участок своей земли или дача — 7%. Поровну — по 3% голосов — счастья дают развлечения и образование.

Почти каждому второму участнику опроса (45%) «на счастье» нужно больше 10 миллионов рублей, в сумму до 10 миллионов готовы уложиться 15% опрошенных, меньше 5 миллионов рублей — 20%.

Поровну — 9% голосов — набрали суммы до 1 миллиона рублей и до 500 тысяч. Меньше 100 тысяч рублей для счастья не хватает трем процентам респондентов.

Россиян делает счастливыми не только материальный достаток, среди «своих вариантов ответа» чаще указывали такие причины: семья и дети, рождение ребенка, крепкое здоровье близких и домашние животные. В ряду других финансовых поводов для счастья — отсутствие кредитов и формирование пассивного дохода.

Исследование проводилось среди читателей проекта Финансы Mail.ru 20 октября. В опросе приняли участие почти 4 тысячи человек из 50 регионов России. 56% респондентов составили мужчины, 44% — женщины.