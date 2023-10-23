Позитивные настроения не ослабевают

Рынок накануне.

Индекс МосБиржи завершил неделю ростом, повысившись на 0,43%, до 3269,27 п., индекс РТС на фоне укрепления рубля вырос на 2,34%, до 1081,29 п.

Депозитарные расписки Русагро (AGRO 1536,8 ₽, +6,57%) обновили исторический максимум. По данным OleoScope, Россия за девять месяцев с начала года увеличила экспорт растительного масла на 44%. Спросом у инвесторов пользовались также акции Норникеля (GMKN 17122 ₽, +1,99%) без каких-либо существенных новостей.

В аутсайдерах оказались акции Селигдара (SELG 81 ₽, −2,59%), несмотря на рекомендацию совета директоров о выплате дивидендов за девять месяцев с начала 2023 года в размере 2 ₽ на акцию, что соответствует дивидендной доходности 2,4% по текущим котировкам.

Котировки акций ВК (VKCO 619,6 ₽, −6,97%) оказались под давлением из-за продаж российских резидентов, которым расконвертировали депозитарные расписки в Euroclear.

Основные валюты ослабли по отношению к рублю: доллар США до 95,3200 ₽, евро до 100,8525 ₽

Валютные средства российских компаний в банках увеличились в сентябре на 1,2% к августу (или на $1,4 млрд).

Основные новости и события.

Русгидро (HYDR0,8731 ₽, +0,92%) реализует в сфере энергетики 35 проектов совокупной стоимостью свыше 3 млрд руб. в 17 странах.

Газпром (GAZP 171,39 ₽, +0,59%) в 2023 году дополнительно поставит в Китай 600 млн кубов газа сверх контрактных обязательств. Газпрому и Транснефти (TRNFP 145950 ₽, −1,25%) могут дать право добычи общераспространенных полезных ископаемых без проведения аукционов.

Segezha (SGZH 5,296 ₽, −0,11%) не может начать массовые поставки пиломатериалов на рынок Индии из-за высоких логистических ставок. Власти подписали распоряжение об индексации с 1 декабря 2023 года грузовых ж/д тарифов, которые с учетом надбавок вырастут на 10,75%.

АКРА подтвердило ММК (MAGN 52,93 ₽, −0,64%) кредитный рейтинг АА+ (RU) со «стабильным» прогнозом.

Общая прибыль российских банков за девять месяцев с начала 2023 года достигла рекордных 2,7 трлн руб., объём ипотечного кредитования в сентябре достиг 955 млрд руб.

Сеть «Чижик» (FIVE 2389 ₽, +0,53%) начала работу в Сибири, открыв магазины в Новосибирской, Томской, Кемеровской областях и Алтайском крае.

Ozon (OZON 2757 ₽, −0,93%) запускает процедуру добровольного делистинга с Nasdaq.

Совет директоров банка Кузнецкий (KUZB 0,06525 ₽, −3,36%) рекомендовал дивиденды за девять месяцев с начала 2023 года в размере 0,0016 ₽ (текущая дивидендная доходность 2,4%).

Ожидания и торговые идеи. В понедельник утром мировые рынки настроены негативно: японский индекс Nikkei 225 снижается на 0,5%, китайский индекс Shanghai Composite — на 0,8%. Сегодня выйдут сразу несколько квартальных отчетов, в том числе от Северстали, Норникеля, Русагро.