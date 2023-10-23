Почему укрепляется рубль

Подготовка экспортеров к периоду уплаты налогов является сейчас основным фактором укрепления рубля, говорят опрошенные «Ведомостями» аналитики. В октябре подлежащие уплате налоги составят 1,4 трлн руб., что в два раза выше уровня сентября, оценивает старший экономист инвестбанка «Синара» Сергей Коныгин. Старший аналитик УК «Первая» Владислав Данилов ожидает еще большего объема налогов — 1,6−1,7 трлн руб., что обусловлено ростом цен на нефть, а также уплатой налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья (НДД), который выплачивается один раз в три месяца.

В апреле — мае налоговому периоду удавалось сдвигать курс доллара к рублю на 10% вниз. Если такая ситуация повторится, то рубль может окрепнуть до 92 ₽/$, считает главный макроэкономист «Ингосстрах инвестиций» Антон Прокудин.

Спекулянты, закрывающие убыточные позиции, также способствуют укреплению национальной валюты, добавляет эксперт.

Поддерживает нацвалюту и новое требование об обязательной продаже валютной выручки экспортерами, отмечает аналитик «Цифра брокера» Даниил Болотских. Того же мнения Данилов из «Первой».

Президент 1 октября подписал указ о введении на полгода требования по обязательной репатриации и продаже на российском рынке валютной выручки отдельными экспортерами (список не раскрывается). Начиная с 16 октября в течение 60 дней с момента поступления валюты экспортеры обязаны зачислять на свои российские счета не менее 80% этой суммы. Из общей валютной выручки, зачисленной на счета в России, компании обязаны в течение двух недель продавать на внутреннем рынке не менее 90%. Это значение также должно быть не менее 50% от всей суммы внешнеторговых контрактов независимо от их валюты.

Рост цен на нефть остается одним из ключевых факторов для рубля, говорит большинство аналитиков. Сохранение котировок «черного золота» на сравнительно высоких уровнях ($91,7 ₽ за баррель сорта Brent) наряду с фиксируемым ЦБ снижением импорта товаров поддерживает рубль за счет роста профицита счета текущих операций, говорит Данилов из «Первой».

Если текущие цены на нефть и газ сохранятся, то на конец года доллар будет стоить около 105 ₽/$, оценивает Прокудин. Сейчас 1000 кубометров природного газа на хабе TTF в Нидерландах стоят $545,9. При более высоких ценах на сырье рубль будет крепче, продолжает Прокудин: например, комбинация $100/барр. за Brent и $1000 за тысячу кубометров может сместить курс ближе к 80 ₽/$. Сейчас на курс влияют не цены на нефть, как это было раньше, а притоки экспортных доходов на внутренний рынок, говорили ранее «Ведомостям» аналитики. Валюта от текущей очень дорогой нефти поступает на рынок с существенно большей, чем раньше, задержкой из-за увеличения сроков расчетов за экспорт: если раньше задержка была месяц, то сейчас это три-четыре месяца.

До конца года Коныгин из «Синары» ждет роста экспорта (то есть предложения валюты), снижения импорта (спроса на валюту) и, как следствие, укрепления рубля до 90−95 ₽/$.

В ближайшие месяцы чистые продажи валютной выручки экспортерами вырастут на $2−3 млрд в месяц с текущих $9 млрд, ждет Коныгин. Также экономист ожидает снижения числа спекулятивных сделок с рублем по мере ужесточения государственного регулирования. Прогноз Болотских — 95 ₽/$ на конец года.