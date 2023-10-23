Негативный внешний фон будет сдерживать российский рынок

Индексы Китая снижаются на фоне разочарования местных инвесторов в перспективах значимых стимулов. Нефть дешевеет, реагируя на позитивные успехи дипломатии в рамках палестино-израильского кризиса.

Рубль незначительно слабеет в ранние часы. Подобные обстоятельства вряд ли будут способствовать доминированию покупателей акций.



Высокая доходность американских долговых обязательств негативно отражается на фондовых рынках.



Азиатские рынки начинают новую неделю снижением. Основной негатив сформирован событиями на Ближнем Востоке, а также рисками расширения конфликтной ситуации. Китайский Индекс CSI300 упал до минимального значения с февраля 2019 года. Местные инвесторы разочарованы отсутствием сигналов от властей о возможных стимулах. При этом меры поддержки строительной отрасли на фондовый рынок влияния не оказывают, так как выделяемые средства направляются исключительно на поддержку строительных компаний.

Рост экономики КНР в III квартале на 4,9% в годовом выражении оказался сильнее прогнозов, среднее значение которых сосредоточено на уровне 4,6%. Соответственно, сильные данные за квартал также сокращают вероятность каких-либо значимых стимулирующих мер. Также росту китайского рынка мешает тот факт, что разрыв в доходностях 10-летних долговых обязательств США и КНР превышает 2,2-процентного пункта. Торги в Гонконге не проводятся в связи с выходным днём.

Японский рынок снижался. Фактор разрыва в доходностях японских и американских долговых бумаг также не способствует оптимизму в акциях. Доходность 10-летних американских обязательств превышает на 4,1-процентный пункт в сравнении с японским аналогом. На этом фоне иена слабела до 150 за доллар. Наибольшее снижение демонстрировали отраслевые индексы нефти и угля, добывающих компаний, а также производителей стали. Подскочившая доходность американских долговых бумаг негативно сказывается на полупроводниковых компаниях: акции Advantest потеряли около 3%, а Renesas Electronics около 2,5%.



По состоянию на 8:20 мск:



NIKKEI 225 — 31084,73 п. (-0,56%),

Shanghai Composite — 2958,24 п. (-0,83%).

Успехи дипломатии в палестино-израильском кризисе снижают напряжённость на нефтяном рынке.

Нефть дешевела

На прошедших выходных дипломатические усилия в рамках палестино-израильского кризиса начали приносить первые плоды. Боевики ХАМАС освободили двух американских граждан, а также в сектор Газа начали прибывать конвои с гуманитарной помощью из Египта. Израиль пока отложил начало наземной операции, дабы не мешать усилиям по освобождению заложников. Плюс к этому США могут ослабить санкции против Венесуэлы после того, как власти страны пришли к соглашению с оппозицией.



По состоянию на 8:40 мск:



WTI — $86,91 (-1,33%),

Brent — $91,11 (-1,14%).