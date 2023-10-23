11:42 (мск), источник: ТАСС

«Лента» в III квартале сократила прибыль по МСФО на 80%

Она составила 258 млн рублей.

Наверх
Источник: Reuters

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Чистая прибыль «Ленты», одного из крупнейших российских ретейлеров, в третьем квартале 2023 года по МСФО уменьшилась на 79,9% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года — до 258 млн рублей (до применения стандарта IFRS 16), говорится в сообщении компании.

Показатель EBITDA ретейлера снизился на 6,7% и составил 7,043 млрд рублей. Выручка увеличилась на 7,3% — до 135,988 млрд рублей. Розничные продажи выросли на 6,1% и достигли 132,714 млрд рублей. В частности, выручка гипермаркетов повысилась на 9,8% и составила 111,827 млрд рублей, продажи магазинов малых форматов снизились на 1,7% — до 20,888 млрд рублей.

Чистый убыток «Ленты» за девять месяцев составил 2,146 млрд рублей против 4,643 млрд рублей прибыли годом ранее. EBITDA в январе-сентябре снизилась на 31,7% — до 15,68 млрд рублей, выручка выросла на 1% — до 393,141 млрд рублей. Розничные продажи выросли на 0,1% — до 384,72 млрд рублей. Выручка гипермаркетов увеличилась на 3,2% — до 320,11 млрд рублей, магазинов малых форматов — снизилась на 4,3%, до 64,61 млрд рублей.

Продажи сопоставимых магазинов «Ленты» (like-for-like, LfL) в январе-сентябре увеличились на 1,3%, в третьем квартале — на 8%. Средний чек за девять месяцев вырос на 0,3%, покупательский трафик — на 1%, в июле-сентябре средний чек в сопоставимых магазинах повысился на 3,6%, LfL-трафик — на 4,2%.

Общий долг «Ленты» на 30 сентября (до применения IFRS 16) составил 139,838 млрд рублей, увеличившись на 72,4% по сравнению с показателем на конец прошлого года. Чистый долг снизился на 5,1% — до 49,428 млрд рублей. Отношение чистого долга к EBITDA за последние 12 месяцев на конец сентября составило 1,9x против 1,6x годом ранее.

О численности магазинов сети

В третьем квартале «Лента» открыла один гипермаркет и четыре магазина малых форматов (было закрыто 102 магазина малых форматов). По состоянию на 30 сентября ретейлер управлял 676 магазинами — 261 гипермаркетом и 415 магазинами малых форматов (супермаркеты и магазины «Мини Лента»). Торговая площадь «Ленты» на конец сентября составила 1,723 млн кв. м, что на 3,2% меньше показателя на 30 сентября 2022 года.

MOEX от TradingView
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Вывод разведки США на удар по больнице в Газе, после изучения разведданых
Он станет единственным человеком, называющим главу государства на "ты" во время пленумов ЦК КПСС
Главные финансовые новости дня
Финансовая аналитика
Как начать инвестировать?
Энциклопедия финансов
Курсы валют, нефть, акции
Новости экономики
Mail.RuО компанииРеклама
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь