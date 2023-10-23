Кто собирается на IPO? Обзор 12 российских компаний

В октябре уже провела первое публичное размещение ГК «Астра» по цене 333 рубля за акцию. Торги бумагами группы под тикером ASTR начались на Московской бирже 13 октября.

IPO каких российских компаний ждать в 2023—2024 годах

Сеть магазинов мужской одежды Henderson уже успела объявить о намерении провести первичное публичное предложение (IPO) акций на Московской бирже. Цель — привлечь 3−4 миллиарда рублей для расширения торговых площадей. Если размещение состоится, ритейлер станет первой публичной российской компанией из сегмента fashion.

Компания ЕвроТранс, владеющая сетью автозаправочных станций «Трасса», также заявила о намерении выйти на Мосбиржу: деньги планируется привлечь для «новых проектов развития».

До конца года может выйти на IPO ликероводочный завод «Кристалл». Производитель алкогольных напитков хочет привлечь 1−1.5 млрд рублей, это примерно равно выручке за 1 полугодие текущего 2023 года — 1.5 млрд рублей. Чистая прибыль за январь-июнь составила 31 млн рублей.

Из финансовой отрасли на зиму 2023−2024 годов запланировал размещение на бирже Совкомбанк. Как сообщал РБК, точные сроки компания определит позже: это зависит от ситуации на рынке и решения ключевых акционеров Совкома. Это может стать первым IPO эмитента в России, находящегося под санкциями. Планируемый объем заимствований — не менее 10 млрд рублей.

На четвертый квартал 2023 года было намечено IPO«Мосгорломбарда». Компания хочет привлечь финансы на открытие новых точек, а также на поглощение действующих участников рынка. В планах развития также значится создание маркетплейса по выдаче займов под залог.

Также на этой неделе стало известно о планах «Южуралзолота» (ЮГК) провести IPO до конца этого года. Золотодобытчик входит в топ-10 российских компаний сектора и это уже его пятая попытка провести размещение на Мосбирже. Ранее на бирже торговалась дочка ЮГК — компания «Petropavlovsk».

Провайдер IT-инфраструктуры Selectel также готовится к IPO. Это крупнейший в России оператор ЦОД. В августе структура переехала с Кипра в ОАЭ в рамках подготовки к размещению. Компанию оценивают компанию в 40−50 млрд рублей. По предварительной оценке, она предложит инвесторам 15−20% акций.

Два из трех

Две компании, входящие в АФК «Система», также выражали готовность к выходу на Мосбиржу. Это агрохолдинг «Степь» и Медси. Первая компания обладает активами в Краснодарском крае, Ставропольском крае, Ростовской области и Карачаево-Черкесии. Ее выручка за 1 полугодие 2023 составила 41.3 млрд рублей, рост год к году — 41%. Вторая структура включает в себя 138 медицинских центров по Москве и Подмосковью, выручка за 1 полугодие составила 20 млрд рублей, рост год к году на 16%.

Впрочем, в планах АФК «Системы» на следующий 2024 год также значится вывод на биржу Cosmos Hotel Group и Биннофарм.

Cosmos Hotel Group владеет и управляет 36 гостиницами с общим фондом в 10000 номеров. В 1 полугодии 2023-го выручка выросла на 166% г/г, OIBDA на 306% г/г. Входит в АФК Система.

Девелопер «Самолет» намерен вывести до 2025 года на IPO свой сервис по продаже недвижимости «Самолет Плюс». Платформа является конкурентом ЦИАНа: в прошлом году доля нового сервиса на российском рынке составила 3%, в 2023 году в планах компании нарастить присутствие до 6%, а к 2026-му — до 25%.

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