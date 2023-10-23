01:09 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Как валютные курсы влияют на российский рынок материалов для ремонта

Новый виток ослабления рубля и сохраняющиеся сложности с логистикой привели в июле—сентябре к росту цен на материалы для отделки квартир до 8,3% год к году, а по некоторым категориям — до 37%. Ассортимент большинства DIY-сетей до сих пор примерно наполовину состоит из импортной продукции, а российские производители ввозят из-за рубежа значительную часть сырья. Росту цен способствует и повышенный спрос на материалы в условиях увеличения ввода нового жилья.

Наверх
Источник: Freepik

Стоимость отделочных материалов для ремонта квартир в третьем квартале в Москве в среднем увеличилась на 5,7% год к году, до 8,3 тыс. руб. за 1 кв. м, в Санкт-Петербурге — на 8,3%, до 9,2 тыс. руб. за 1 кв. м, посчитали в Infoline. С начала этого года рост цен оказался более выраженным: на 10% в Москве и на 11,7% в Санкт-Петербурге. В конце 2022 года стоимость отделочных материалов после скачков весной и летом стабилизировалась, но в этом году снова начала увеличиваться, поясняют аналитики. Рост расходов россиян на покупку такой продукции заметили в Focus Technologies, где сообщили об увеличении в октябре на 10% среднего чека в DIY-магазинах.

В Infoline связывают текущее подорожание с очередной волной ослабления рубля, так как DIY-сети ввозят из-за рубежа более 50% ассортимента, включая сантехнику и лакокрасочные материалы. Эти категории, по данным аналитиков, в Москве по итогам третьего квартала подорожали на 31% год к году, в Санкт-Петербурге лаки и краски стали дороже на 37% год к году. За год керамическая плитка в столице выросла в цене на 13%, в Санкт-Петербурге — на 20%, обои — на 21% и 8% соответственно, сухие строительные смеси — на 13% и 22%.

Заместитель гендиректора по закупкам и логистике Vira Владислав Минтюков говорит, что в целом в сегменте рост цен в третьем квартале составил 10−12%, а по отдельным видам продукции — 20−25%.

По данным коммерческого директора «Главстрой Регионы» Алексея Артошина и коммерческого директора Pridex Александра Алейникова, материалы подорожали почти на 20%.

В этом году производители обоев повышали цены дважды — в мае и августе, совокупно на 12−14%, и сейчас рулон виниловых обоев стоит в среднем 2,5 тыс. руб., говорит гендиректор фабрики «Палитра» Федор Орел.

«При дальнейшем снижении курса рубля производителям придется еще раз поднять цены, так как около 70% сырья для обоев ввозится из-за рубежа», — предупреждает он. Президент Ассоциации качества краски Сергей Федотов говорит, что только девальвация рубля добавляет 5% к росту цен. На это же указывает и директор Ассоциации производителей керамических материалов Альберт Попов.

Управляющий директор «Метриума» Руслан Сырцов говорит о снижении доли импортных отделочных материалов с 50% до 35% с начала военных действий на Украине, но не сомневается во влиянии курсов на цены. Альберт Попов замечает, что 25% керамической плитки на рынке приходится на импорт из Индии, Ирана, Турции, Китая. Производить их внутри страны из-за растущих издержек зачастую невыгодно, поясняет он.

В Infoline полагают, что валютные колебания продолжат давить на цены: закупки импортных товаров по новому курсу начинаются только сейчас. Аналитики прогнозируют рост стоимости по итогам 2023 года на 15% год к году.

К другим проблемам в Infoline относят и снижение стабильности автоперевозок из-за нехватки водителей и запчастей. «Гипс из Турции, применявшийся в большинстве материалов сухих строительных смесей, вышел из оборота из-за нестабильных сроков доставки», — говорит Владислав Минтюков. Дистрибуторы вынуждены усложнять цепочки поставок, используя параллельный импорт через страны ближнего зарубежья, что уже привело к нехватке там складской инфраструктуры, как, например, в Киргизии, отмечают в Infoline.

Рост цен на отделочные материалы происходит на фоне увеличившегося спроса на них, так, россиянам, купившим квартиры в новостройках несколько лет назад, сейчас приходится проводить ремонт. По данным информсистемы «Наш. Дом.РФ», за январь—сентябрь в РФ введено 31,7 млн кв. м, что на 6% больше год к году. В итоге, как отмечают в Focus Technologies, посещаемость DIY-магазинов в октябре выросла на те же 6% год к году, а в «Профи» отмечают увеличение спроса на 28% на услуги ремонтных бригад.

Александра Мерцалова

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Патриарх Кирилл о божьем промысле в создании ядерного оружия
Британия сообщила, что Россия использует дельфинов для защиты Крыма
Главные финансовые новости дня
Финансовая аналитика
Как начать инвестировать?
Энциклопедия финансов
Курсы валют, нефть, акции
Новости экономики
Mail.RuО компанииРеклама
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь