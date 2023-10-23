Как валютные курсы влияют на российский рынок материалов для ремонта

Стоимость отделочных материалов для ремонта квартир в третьем квартале в Москве в среднем увеличилась на 5,7% год к году, до 8,3 тыс. руб. за 1 кв. м, в Санкт-Петербурге — на 8,3%, до 9,2 тыс. руб. за 1 кв. м, посчитали в Infoline. С начала этого года рост цен оказался более выраженным: на 10% в Москве и на 11,7% в Санкт-Петербурге. В конце 2022 года стоимость отделочных материалов после скачков весной и летом стабилизировалась, но в этом году снова начала увеличиваться, поясняют аналитики. Рост расходов россиян на покупку такой продукции заметили в Focus Technologies, где сообщили об увеличении в октябре на 10% среднего чека в DIY-магазинах.

В Infoline связывают текущее подорожание с очередной волной ослабления рубля, так как DIY-сети ввозят из-за рубежа более 50% ассортимента, включая сантехнику и лакокрасочные материалы. Эти категории, по данным аналитиков, в Москве по итогам третьего квартала подорожали на 31% год к году, в Санкт-Петербурге лаки и краски стали дороже на 37% год к году. За год керамическая плитка в столице выросла в цене на 13%, в Санкт-Петербурге — на 20%, обои — на 21% и 8% соответственно, сухие строительные смеси — на 13% и 22%.

Заместитель гендиректора по закупкам и логистике Vira Владислав Минтюков говорит, что в целом в сегменте рост цен в третьем квартале составил 10−12%, а по отдельным видам продукции — 20−25%.

По данным коммерческого директора «Главстрой Регионы» Алексея Артошина и коммерческого директора Pridex Александра Алейникова, материалы подорожали почти на 20%.

В этом году производители обоев повышали цены дважды — в мае и августе, совокупно на 12−14%, и сейчас рулон виниловых обоев стоит в среднем 2,5 тыс. руб., говорит гендиректор фабрики «Палитра» Федор Орел.

«При дальнейшем снижении курса рубля производителям придется еще раз поднять цены, так как около 70% сырья для обоев ввозится из-за рубежа», — предупреждает он. Президент Ассоциации качества краски Сергей Федотов говорит, что только девальвация рубля добавляет 5% к росту цен. На это же указывает и директор Ассоциации производителей керамических материалов Альберт Попов.

Управляющий директор «Метриума» Руслан Сырцов говорит о снижении доли импортных отделочных материалов с 50% до 35% с начала военных действий на Украине, но не сомневается во влиянии курсов на цены. Альберт Попов замечает, что 25% керамической плитки на рынке приходится на импорт из Индии, Ирана, Турции, Китая. Производить их внутри страны из-за растущих издержек зачастую невыгодно, поясняет он.

В Infoline полагают, что валютные колебания продолжат давить на цены: закупки импортных товаров по новому курсу начинаются только сейчас. Аналитики прогнозируют рост стоимости по итогам 2023 года на 15% год к году.

К другим проблемам в Infoline относят и снижение стабильности автоперевозок из-за нехватки водителей и запчастей. «Гипс из Турции, применявшийся в большинстве материалов сухих строительных смесей, вышел из оборота из-за нестабильных сроков доставки», — говорит Владислав Минтюков. Дистрибуторы вынуждены усложнять цепочки поставок, используя параллельный импорт через страны ближнего зарубежья, что уже привело к нехватке там складской инфраструктуры, как, например, в Киргизии, отмечают в Infoline.

Рост цен на отделочные материалы происходит на фоне увеличившегося спроса на них, так, россиянам, купившим квартиры в новостройках несколько лет назад, сейчас приходится проводить ремонт. По данным информсистемы «Наш. Дом.РФ», за январь—сентябрь в РФ введено 31,7 млн кв. м, что на 6% больше год к году. В итоге, как отмечают в Focus Technologies, посещаемость DIY-магазинов в октябре выросла на те же 6% год к году, а в «Профи» отмечают увеличение спроса на 28% на услуги ремонтных бригад.