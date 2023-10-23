Главные события на финансовых рынках

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-106879986&id=456259503&hd=2&autoplay=1&partner_ext=522" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

На этой неделе рынок ждет большое количество отчетностей. В понедельник операционные показатели раскроют РусГидро, Северсталь, Норникель, CarMoney, Русагро. Лента представит не только операционные данные, но и раскроет ключевые финансовые показатели.

Во вторник данные раскроет ТГК-1, в среду X5 Group раскроет финансовые показатели по МСФО, в четверг операционные показатели покажет Polymetal, а данные по РСБУ — Юнипро, в пятницу свои данные раскроет Яндекс.

В четверг инвесторов ждет еще одно важное событие — Совет директоров ЛУКОЙЛа решит вопрос о дивидендах за девять месяцев 2023 года.

В среду будут представлены данные по промышленному производству в России по итогам сентября, а также недельная инфляция в период с 17 по 23 октября. А уже в пятницу состоится заседание Совета директоров Банка России по ключевой ставке.