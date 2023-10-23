16:17 (мск), источник: Финансы Mail.ru

Главные события на финансовых рынках

Аналитик финансовых рынков и премиального обслуживания сервиса «Газпромбанк Инвестиции» Андрей Стратичук о том, за чем на неделе с 23 по 29 октября будет следить все инвестиционное сообщество.

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Андрей СтратичукИнвестиционный аналитик
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На этой неделе рынок ждет большое количество отчетностей. В понедельник операционные показатели раскроют РусГидро, Северсталь, Норникель, CarMoney, Русагро. Лента представит не только операционные данные, но и раскроет ключевые финансовые показатели.

Во вторник данные раскроет ТГК-1, в среду X5 Group раскроет финансовые показатели по МСФО, в четверг операционные показатели покажет Polymetal, а данные по РСБУ — Юнипро, в пятницу свои данные раскроет Яндекс.

В четверг инвесторов ждет еще одно важное событие — Совет директоров ЛУКОЙЛа решит вопрос о дивидендах за девять месяцев 2023 года.

В среду будут представлены данные по промышленному производству в России по итогам сентября, а также недельная инфляция в период с 17 по 23 октября. А уже в пятницу состоится заседание Совета директоров Банка России по ключевой ставке.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

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