Эксперты оценили, насколько ЦБ повысит ключевую ставку в октябре

Совет директоров Банка России на заседании 27 октября может повысить ключевую ставку на 100 базисных пунктов — с 13 до 14%, считают 27 из 30 участников консенсус-прогноза РБК — аналитиков крупнейших банков и инвестиционных компаний.

Еще двое полагают, что ЦБ выберет шаг в 200 б.п. и повысит ставку сразу до 15%. Один эксперт ждет повышения ключевой ставки лишь на 50 б.п. — до 13,5%. В качестве возможного альтернативного сценария, который может обсуждаться на совете директоров, несколько экспертов назвали сохранение текущей ставки.

Если регулятор выберет вариант ужесточения, то повышение ставки в октябре станет четвертым подряд. С июля ЦБ в несколько шагов, один из которых был внеплановым, увеличил ключевую ставку с 7,5 до 13% годовых. Если ЦБ повысит ставку до 14%, то вернет ее на уровень мая 2022 года, но тогда регулятор находился на этапе смягчения денежно-кредитной политики после резкого взлета ставки до 20% вслед за началом военных действий на Украине и вводом западных санкций.

Основной аргумент в пользу еще одного повышения ставки — ускоряющаяся инфляция. В сентябре рост потребительских цен к предыдущему месяцу ускорился до 14,6%, если смотреть на сезонно сглаженную динамику в пересчете на год, а годовая инфляция выросла до 6% против 5,2% месяцем ранее, обратили внимание аналитики ЦБ в бюллетене «О чем говорят тренды».

На 9 октября, по их же данным, оценка годовой инфляции повысилась до 6,3%. Если рост цен в оставшиеся месяцы 2023 года будет идти по высокой траектории, инфляция может превысить текущий прогноз Банка России — 6−7% по итогам года, допускают аналитики.

Базовый сценарий

В качестве базового сценария все опрошенные РБК эксперты называют повышение ключевой ставки.

В сентябре инфляция ускорилась до максимальных месячных значений с апреля 2022 года, отмечает руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая. «Ценовые ожидания предприятий на максимуме с апреля 2022 года, издержки продолжают расти. Бюджетный импульс будущего года окажется сильнее ожидавшегося ранее, что также поддержит спрос и облегчит предприятиям перенос издержек в цены. Ослабление курса рубля лета-осени, вероятно, еще не полностью перенесено в рост цен», — перечисляет Беленькая возможные факторы дальнейшего разгона инфляции. По ее мнению, ЦБ повысит ставку до 14%. Больший шаг повышения приведет к росту стоимости обслуживания государственного долга и стоимости корпоративных кредитов, выданных по плавающей ставке, что скажется на финансовой стабильности бизнеса, заключает Беленькая.

«Рост инфляции требует повышения ставки, регулятор ранее неоднократно на это указывал. И то, что на предыдущем заседании ставка была повышена на 1 п.п., а не больше, увеличивает шансы на еще одно повышение в этом году», — согласен замдиректора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко. Наиболее вероятным сценарием он тоже называет повышение ключевой ставки до 14%.

Кроме того, на стороне кредитования и деловой активности незаметно признаков замедления спроса и охлаждения экономики, что дает возможность Банку России повышать ставки на ближайшем заседании, говорит экономист Bloomberg Economics по России и Центральной и Восточной Европе Александр Исаков. Он тоже ждет повышения ставки до 14%. Объем выдачи розничных кредитов значительно вырос, поэтому в целях сохранения макроэкономической стабильности этот фактор нуждается в охлаждении и повышении ключевой ставки, согласен старший аналитик «РСХБ Управление активами» Павел Паевский. Повышение до 14% не будет неожиданным, рынок уже заложил его в цены, добавляет руководитель направления аналитики корпоративного бизнеса банка «Дом.РФ» Виктор Тунев.

Финансовый директор Экспобанка Эрнст Беккер ожидает, что ставку повысят до 15%. Также регулятор может рассмотреть шаги в 100 б.п. и даже 400 б.п., говорит он. Повышения до 15% не исключает и главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев: «Но вероятность этого сценария чуть ниже и составляет примерно 40 против 60% за увеличение на 100 б.п., до 14%». Повышение ставки до 15% — крайняя мера, возможная только при ухудшении прогноза по инфляции в первом квартале 2024 года, отмечает Ващенко.

Шага повышения в 50 б.п. ожидает аналитик «Цифра брокер» Даниил Болотских. Несмотря на то что в сентябре инфляция была выше прогноза, в октябре наблюдаются признаки замедления роста цен. «Недельная инфляция с 10 по 16 октября составила 0,15% по сравнению с 0,24% неделей ранее», — приводит он данные.

Альтернативный сценарий

Четверо участников консенсус-прогноза предполагают, что ЦБ может рассмотреть вариант с сохранением ключевой ставки на уровне 13%. «Если недельная инфляция продолжит замедляться вторую неделю (эти данные будут опубликованы 25 октября), а курс рубля уверенно продолжит укрепляться, то ЦБ теоретически может ничего не делать. И подтвердить свой сентябрьский прогноз по инфляции 6−7% и ставке 13−14% до конца 2023 года», — допускает Тунев.

В реальном выражении ключевая ставка Банка России (7% за вычетом инфляции на 30 сентября) уже сейчас является одной из самых высоких в мире, продолжает Беленькая. «Предпринятое с июля суммарное повышение ключевой ставки на 550 б.п. — что очень много — уже начало действовать, однако в силу временных лагов эффект не может проявиться за столь короткое время», — объясняет она. Кроме того, часть факторов ускорения инфляции в последние месяцы носила временный или немонетарный характер, добавляет эксперт. В таких условиях можно дождаться проявления эффекта от предыдущих повышений и только после этого принимать дальнейшие решения по ставке, считает Беленькая.

Ващенко тоже допускает, что ЦБ может рассмотреть сохранение ставки. «Один из драйверов инфляции — ослабление рубля — прекратился. Защитная роль ставки в нынешних условиях не работает, рубль слабеет не из-за низких ставок на внутреннем рынке. Чтобы заработал carry trade (заработок за счет разницы ставок на рынках разных стран. — РБК) и это вызвало бы укрепление рубля, ставка должна быть намного выше текущего уровня, что невозможно», — объясняет эксперт.

На снижение волатильности рубля как возможного фактора сохранения ключевой ставки в 13% обращают в обзоре внимание и аналитики Райффайзенбанка. Ситуация на валютном рынке улучшилась после подписания указа президента об обязательной репатриации не менее 80% валютной выручки и продаже не менее 90% валюты, заведенной в Россию, некоторыми экспортерами. С момента выхода документа рубль укрепился со 100,6 (данные на закрытие торгов 11 октября) до 95,4 (данные на закрытие торгов 20 октября) за доллар, свидетельствуют данные Мосбиржи.