Эксперты оценили, насколько ЦБ повысит ключевую ставку в октябре

Совет директоров Банка России на заседании 27 октября может повысить ключевую ставку на 100 базисных пунктов — с 13 до 14%, считают 27 из 30 участников консенсус-прогноза РБК — аналитиков крупнейших банков и инвестиционных компаний.
Еще двое полагают, что ЦБ выберет шаг в 200 б.п. и повысит ставку сразу до 15%. Один эксперт ждет повышения ключевой ставки лишь на 50 б.п. — до 13,5%. В качестве возможного альтернативного сценария, который может обсуждаться на совете директоров, несколько экспертов назвали сохранение текущей ставки.
Если регулятор выберет вариант ужесточения, то повышение ставки в октябре станет четвертым подряд. С июля ЦБ в несколько шагов, один из которых был внеплановым, увеличил ключевую ставку с 7,5 до 13% годовых. Если ЦБ повысит ставку до 14%, то вернет ее на уровень мая 2022 года, но тогда регулятор находился на этапе смягчения денежно-кредитной политики после резкого взлета ставки до 20% вслед за началом военных действий на Украине и вводом западных санкций.
Основной аргумент в пользу еще одного повышения ставки — ускоряющаяся инфляция. В сентябре рост потребительских цен к предыдущему месяцу ускорился до 14,6%, если смотреть на сезонно сглаженную динамику в пересчете на год, а годовая инфляция выросла до 6% против 5,2% месяцем ранее, обратили внимание аналитики ЦБ в бюллетене «О чем говорят тренды».
На 9 октября, по их же данным, оценка годовой инфляции повысилась до 6,3%. Если рост цен в оставшиеся месяцы 2023 года будет идти по высокой траектории, инфляция может превысить текущий прогноз Банка России — 6−7% по итогам года, допускают аналитики.
В качестве базового сценария все опрошенные РБК эксперты называют повышение ключевой ставки.
В сентябре инфляция ускорилась до максимальных месячных значений с апреля 2022 года, отмечает руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая. «Ценовые ожидания предприятий на максимуме с апреля 2022 года, издержки продолжают расти. Бюджетный импульс будущего года окажется сильнее ожидавшегося ранее, что также поддержит спрос и облегчит предприятиям перенос издержек в цены. Ослабление курса рубля лета-осени, вероятно, еще не полностью перенесено в рост цен», — перечисляет Беленькая возможные факторы дальнейшего разгона инфляции. По ее мнению, ЦБ повысит ставку до 14%. Больший шаг повышения приведет к росту стоимости обслуживания государственного долга и стоимости корпоративных кредитов, выданных по плавающей ставке, что скажется на финансовой стабильности бизнеса, заключает Беленькая.
«Рост инфляции требует повышения ставки, регулятор ранее неоднократно на это указывал. И то, что на предыдущем заседании ставка была повышена на 1 п.п., а не больше, увеличивает шансы на еще одно повышение в этом году», — согласен замдиректора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко. Наиболее вероятным сценарием он тоже называет повышение ключевой ставки до 14%.
Кроме того, на стороне кредитования и деловой активности незаметно признаков замедления спроса и охлаждения экономики, что дает возможность Банку России повышать ставки на ближайшем заседании, говорит экономист Bloomberg Economics по России и Центральной и Восточной Европе Александр Исаков. Он тоже ждет повышения ставки до 14%. Объем выдачи розничных кредитов значительно вырос, поэтому в целях сохранения макроэкономической стабильности этот фактор нуждается в охлаждении и повышении ключевой ставки, согласен старший аналитик «РСХБ Управление активами» Павел Паевский. Повышение до 14% не будет неожиданным, рынок уже заложил его в цены, добавляет руководитель направления аналитики корпоративного бизнеса банка «Дом.РФ» Виктор Тунев.
Финансовый директор Экспобанка Эрнст Беккер ожидает, что ставку повысят до 15%. Также регулятор может рассмотреть шаги в 100 б.п. и даже 400 б.п., говорит он. Повышения до 15% не исключает и главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев: «Но вероятность этого сценария чуть ниже и составляет примерно 40 против 60% за увеличение на 100 б.п., до 14%». Повышение ставки до 15% — крайняя мера, возможная только при ухудшении прогноза по инфляции в первом квартале 2024 года, отмечает Ващенко.
Шага повышения в 50 б.п. ожидает аналитик «Цифра брокер» Даниил Болотских. Несмотря на то что в сентябре инфляция была выше прогноза, в октябре наблюдаются признаки замедления роста цен. «Недельная инфляция с 10 по 16 октября составила 0,15% по сравнению с 0,24% неделей ранее», — приводит он данные.
Четверо участников консенсус-прогноза предполагают, что ЦБ может рассмотреть вариант с сохранением ключевой ставки на уровне 13%. «Если недельная инфляция продолжит замедляться вторую неделю (эти данные будут опубликованы 25 октября), а курс рубля уверенно продолжит укрепляться, то ЦБ теоретически может ничего не делать. И подтвердить свой сентябрьский прогноз по инфляции 6−7% и ставке 13−14% до конца 2023 года», — допускает Тунев.
В реальном выражении ключевая ставка Банка России (7% за вычетом инфляции на 30 сентября) уже сейчас является одной из самых высоких в мире, продолжает Беленькая. «Предпринятое с июля суммарное повышение ключевой ставки на 550 б.п. — что очень много — уже начало действовать, однако в силу временных лагов эффект не может проявиться за столь короткое время», — объясняет она. Кроме того, часть факторов ускорения инфляции в последние месяцы носила временный или немонетарный характер, добавляет эксперт. В таких условиях можно дождаться проявления эффекта от предыдущих повышений и только после этого принимать дальнейшие решения по ставке, считает Беленькая.
Ващенко тоже допускает, что ЦБ может рассмотреть сохранение ставки. «Один из драйверов инфляции — ослабление рубля — прекратился. Защитная роль ставки в нынешних условиях не работает, рубль слабеет не из-за низких ставок на внутреннем рынке. Чтобы заработал carry trade (заработок за счет разницы ставок на рынках разных стран. — РБК) и это вызвало бы укрепление рубля, ставка должна быть намного выше текущего уровня, что невозможно», — объясняет эксперт.
На снижение волатильности рубля как возможного фактора сохранения ключевой ставки в 13% обращают в обзоре внимание и аналитики Райффайзенбанка. Ситуация на валютном рынке улучшилась после подписания указа президента об обязательной репатриации не менее 80% валютной выручки и продаже не менее 90% валюты, заведенной в Россию, некоторыми экспортерами. С момента выхода документа рубль укрепился со 100,6 (данные на закрытие торгов 11 октября) до 95,4 (данные на закрытие торгов 20 октября) за доллар, свидетельствуют данные Мосбиржи.
Во время загрузки произошла ошибка.