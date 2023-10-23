Доходы от глобального налога для миллиардеров могут принести около $250 млрд

Уточняется, что взимание минимального налога на прибыль 2700 миллиардеров по всему миру в размере 2% может приносить около $250 млрд ежегодно.

В Налоговой обсерватории ЕС отметили, что зачастую от миллиардеров поступает намного меньше налоговых средств по сравнению с теми, кто обладает средним достатком. Там объяснили, что это связано с возможностью хранить деньги в подставных компаниях, защищающих от подоходного налога.

В частности, в США миллиардеры платят налог в размере 0,5%, а во Франции с традиционно высокими налогами доход сверхбогатых людей облагается налогом около 0%.