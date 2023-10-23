Деньги сбежали от рисков. Инвестиции в стартапы в РФ сократились в десять раз

Падение венчурного рынка в РФ началось в 2022 году и по итогам первого полугодия 2023 года стало уже обвальным. По данным платформы Dsight (наиболее полная база данных о венчуре), объем инвестиций на этом рынке сократился по сравнению с первым полугодием 2022 года более чем в десять раз — с $287 млн до $27 млн. Количество сделок снизилось менее значимо — на 21%, с 84 до 66. По прогнозу аналитиков, падение будет фиксироваться и по итогам второй половины года — постепенное восстановление рынка возможно в 2024 году при стабилизации геополитической ситуации.

Наибольшая доля инвестиций в первом полугодии пришлась на частные фонды — $11 млн, в годовом выражении этот показатель снизился почти в девять раз. Инвестиции «бизнес-ангелов» составили $6,6 млн, корпораций и корпоративных фондов — $6 млн. Объем средств государственных инвесторов составил лишь $2,5 млн, снизившись в годовом выражении в 27 раз.

Иностранных инвестиций набралось лишь на $0,6 млн. «В сложившейся экономической ситуации венчурные инвестиции не являются приоритетом: некоторые фонды, инвестировавшие в проекты с фокусом на российский рынок, предпочли выкупать с большим дисконтом уходящие с рынка иностранные компании», — говорится в обзоре Dsight.

Сейчас венчурные (по определению склонные в риску) инвесторы демонстрируют небывалую ранее осторожность, отмечают эксперты. Они предпочитают вкладывать средства в зрелые стартапы, снижая поддержку «посевных» (находящихся на ранних стадиях) проектов.

В Dsight предполагают, что вместо ушедших с российского рынка стартапов и вендоров коммерциализировать новые продукты и разработки и выводить их на рынок будут сами корпорации.

Тенденция к развитию корпоративных инноваций будет сохраняться до налаживания геополитической ситуации, полагают эксперты.

На фоне такой неутешительной статистики венчурного рынка тему инвестиций в инновации чиновники и эксперты обсуждали в пятницу на экспортном форуме «Сделано в России» на сессии «“Единороги” на рынках будущего». Поясним, речь идет о стартапах, которые не более чем за десять лет с момента основания достигли оценки $1 млрд, при этом не вышли на биржу и остаются в собственности своих создателей не менее чем на три четверти.

В России таких компаний- «единорогов» нет.

Как отметил на форуме первый вице-премьер Андрей Белоусов, история зарубежного «единорога» — «это даже не про то, как технологическая Золушка вышла замуж за принца, это про то, как она стала тещей короля».

Он пояснил, что одной лишь среды, необходимой для жизни успешного стартапа, недостаточно. Нужен и следующий шаг, когда компания успешно завоевывает рынок и создает себе горизонт для роста капитализации в течение нескольких лет. По его словам, идея создания экосистемы для стартапов, появившаяся в середине 2021 года, с 2022 года вышла на первый план.

Часть ее элементов только предстоит создать. Например, еще не готова метрика (данные, на основе которых можно судить об успешности стартапов), для создания механизма их идентификации сделан лишь первый шаг — принят закон о малых технологических компаниях.

Нужна еще, по выражению первого вице-премьера, «адекватная» правовая среда: защита прав интеллектуальной собственности и оборота результатов интеллектуальной деятельности, а также предоставление законного права на риск.

«В терминах бюджетного законодательства неполучение результата интеллектуальной деятельности означает нецелевое использование бюджетных средств, а это уже статья Уголовного кодекса», — отметил Андрей Белоусов. Напомним, что ранее Белый дом сделал шаг в этом направлении — наделил ВЭБ.РФ правом на риск при инвестировании в высокотехнологичные стартапы.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-106879986&id=456259072&hd=2&autoplay=1&partner_ext=522" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.