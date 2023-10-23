Чай с рисом и углем. Россия вошла в пятёрку главных партнеров Индии

Россия заняла четвертое место среди главных торговых партнеров Индии. Эксперты рассказали aif.ru, что продают и покупают индусы, почему торговый дефицит между Россией и Индией растет, но взаимная торговля остается выгодным делом.

Россия стала одним из крупнейших торговых партнеров Индии, сообщает РИА Новости со ссылкой на индийское министерство торговли и промышленности.

С января по август партнер закупился у нас на 41,2 млрд долларов. В прошлом году за тот же период Индия приобрела товары на 17,1 млрд долларов. Товарооборот между странами за восемь месяцев возрос до 43,8 млрд долларов. Россия, в свою очередь, за восемь месяцев закупила у индусов товар на 2,6 млрд долларов, что в 1,5 раза больше, чем в 2022-м.

Пока «большая пятерка» индийских торговых партнеров выглядит так. На первом месте находятся США, второе у Китая, а на третьем — ОАЭ. Четвертое место занимает Россия, пятое место за Саудовской Аравией.

Лекарства и жемчуг

Директор института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец рассказал, что Индия для России — не самый крупный партнер. Сейчас мы закупаем у них электрическое оборудование, фармацевтику, машиностроительную продукцию, химию, транспортные средства, морепродукты, кофе, чай, специи, резиновые изделия, жемчуг и драгоценности.

В свою очередь, мы продаем Индии нефть и нефтепродукты, бриллианты, драгоценные металлы, электрическое оборудование, удобрения, подсолнечное масло и неорганическую химию.

При этом сохраняется проблема торгового дефицита — за январь-август 2023 года он вырос до 38,6 млрд долларов. «Россия продает в Индию гораздо больше, чем покупает там товаров. Индия ведет торговлю в местной валюте — рупиях. Выяснилось, что рупии неконвертируемы, перевести их в другие валюты не получается. Перевести их в юани или доллары можно, но мы получим очень небольшие суммы», — объяснил Алексей Зубец.

По словам специалиста, закупки местных товаров, например электроники, — не выход. «Электроники там производится мало, недостаточно для наших нужд, — говорит собеседник. — Поэтому объем российского экспорта в Индию намного превышает импорт. Отсюда возникает торговый дефицит».

В целом в Индии экспортируют не слишком много товаров, чаще их закупают в других странах. «Индия отличается тем, что у нее дефицитный торговый баланс, она покупает больше товаров, чем экспортирует. Индийская экономика довольна слабая: у нее небольшой экспортный потенциал, ей нечего предложить на российский рынок», — рассказал эксперт.

Сейчас в Индии активно развивается автомобильная промышленность. Алексей Зубец считает, что импортеры могут обратить внимание на нее. «Мы можем там закупать индийские автомобили. У них достаточно большой и хороший автопром. Но пока автомобилей из Индии мы не получаем», — добавил он.

Политика и бизнес

Политолог и эксперт Российского совета по международным делам Елена Супонина объяснила, почему для Индии важно сотрудничество с Россией. Есть три основных причины.

Первая — историческая. Еще в советское время Индия смотрела на Россию как на важного игрока, который активно влияет на события на международной арене. «Индия сейчас ловко балансирует между различными полюсами. Индийцы понимают, что американская гегемония завершается, осознают, что больше всех сейчас поджимает Китай, отношения с которым у Индии не всегда бывают хорошими, несмотря на развитие. Здесь Россия выступает той страной, с помощью сотрудничества с которой можно проще лавировать между всеми этими силами», — объяснила эксперт.

Другая важная причина — торговля. Елена Супонина рассказала, что за последний год, несмотря на санкции против России, экономические отношения между двумя странами развиваются рекордными темпами. «Такого, чтобы годовой товарооборот приближался к 45 млрд долларов, между Россией и Индией ранее не было. Естественно, это интерес к российским энергоносителям, в том числе по ценам с ощутимой скидкой, и продажа различных товаров из Индии в Россию», — уверена эксперт.

Третьим фактором политолог назвала участие в международных альянсах, альтернативных тем, которыми управляют США, — например, ШОС и БРИКС.

Несмотря на торговый дефицит, отношения между Россией и Индией остаются взаимовыгодными, уверена Елена Супонина. «Из-за санкций есть сложности при оплате товаров при взаимодействии. Но бизнес очень конкретен и прагматичен. Все-таки выгода и прибыль тоже есть, несмотря на то, что получать ее становится немного сложнее. Иначе бы бизнесмены не сотрудничали, а товарооборот так не рос. О перспективах думают политики, а бизнесу сотрудничество уже сейчас выгодно с обеих сторон», — подытожила Супонина.