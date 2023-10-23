ЦБ начал бороться с нецелевым использованием потребкредитов

В НСФР отметили, что территориальные подразделения «возлагают на кредитные организации избыточные требования», когда требуют от банков «досоздать резервы» по нецелевым потребительским кредитам. Там уточнили, что такое требование предъявляется, когда банки не могут сообщить, на что потребитель потратил кредитные средства.

По словам главы НСФР Андрея Емелина, закон предусматривает контроль за расходованием средств только в отношении тех кредитов, которые были выданы на определенные цели. Несмотря на это, как отмечают подразделения ЦБ, «отсутствие информации о фактическом использовании ссуды, отказ заемщика от предоставления информации или невозможность ее получения следует учитывать при формировании резерва в качестве фактора повышенного риска», сказано в письме.

В ЦБ пояснили, что получение потребительского кредита предполагает использование средств на цели, которые не связаны с предпринимательской деятельностью.

«Такой кредит должен использоваться исключительно для личных, домашних целей, если кредит взят реально на личные нужды, то уровень риска по нему, как правило, достаточно хорошо прогнозируем», — отметили в ЦБ.

Согласно данным аналитического агентства Frank RG, по итогам сентября этого года объем кредитов, выданных физлицам, составил 1,73 трлн руб., что на 4,04% ниже по сравнению с августом 2023 г. и на 53,9% больше по сравнению с сентябрем 2022 г. Сильнее всего снизился объем выдачи нецелевых кредитов (-21,9% к августу).