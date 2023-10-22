Золото подорожало до максимума за пять месяцев после атаки ХАМАС на Израиль

Биржевые цены на золото поднялись до максимума за пять месяцев после атаки ХАМАС на Израиль. Как пишет Financial Times, инвесторы опасаются, что противостояние может перерасти в полномасштабную войну в регионе, поэтому вкладываются в защитный актив.

Стоимость драгоценного металла в ходе торгов на нью-йоркской бирже COMEX в пятницу на пике достигала $2008,5 за тройскую унцию. На закрытии золото стоило $1994,4 за тройскую унцию.

Обострение на Дальнем Востоке позволило металлу отыграть падение до семимесячного минимума в $1820 за тройскую унцию, пишет FT. Падение актива продолжалось с 22 сентября, а вверх котировки пошли только 5 октября.

Традиционно инвесторы покупают золото в периоды неопределенности и отказываются от него, когда растет доходность по гособлигациям США, однако последнее ралли драгметалла подрывает эту корреляцию, отмечает FT. Несмотря на значительный рост реальной доходности, поддержку золоту оказали рекордные закупки металла центральными банками, которые стремятся сократить свою зависимость от доллара после введения беспрецедентных санкций против России, поясняет газета.

Аналитики также допускают, что золото могло выиграть от обострения на Ближнем Востоке, поскольку оно усилило осторожность Федрезерва США относительно дальнейших решений по процентным ставкам, отмечает издание. Ранее на этой неделе председатель ФРС Джей Пауэлл заявил, что геополитическая напряженность, вызванная войной между Израилем и ХАМАС, «создает серьезные риски для мировой экономической активности».